Паста и не только! Готовим ужин по итальянским рецептам
Традиционная итальянская кухня это всегда заманчиво: паста, пицца, ризотто и множество других простых в приготовлении, но неизменно чарующих ароматами блюд. Предлагаем устроить себе и семье вечер итальянской кухни!
Паста с креветками
Ингредиенты:
Спагетти — 250 г
Креветки — 200 г
Сливки — 150 мл
Сливочное масло — 20 г
Репчатый лук — 50 г
Чеснок — 2 зубчика
Петрушка — 20 г
Соль — по вкусу
Молотый черный перец — по вкусу
Сыр пармезан — по вкусу
Процесс приготовления:
Чеснок и лук мелко порезать. Масло растопить. Обжарить лук и чеснок 1-2 минуты. Добавить очищенные креветки. Готовить 2–3 минуты.
Приправить солью и перцем. Влить сливки, довести до кипения. Добавить петрушку и выключить.
Пасту отварить согласно инструкции на упаковке. Смешать с соусом. Подавать в теплом виде.