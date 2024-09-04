Паста и не только! Готовим ужин по итальянским рецептам

Традиционная итальянская кухня это всегда заманчиво: паста, пицца, ризотто и множество других простых в приготовлении, но неизменно чарующих ароматами блюд. Предлагаем устроить себе и семье вечер итальянской кухни!

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Паста с креветками

Ингредиенты:

Спагетти — 250 г

Креветки — 200 г

Сливки — 150 мл

Сливочное масло — 20 г

Репчатый лук — 50 г

Чеснок — 2 зубчика

Петрушка — 20 г

Соль — по вкусу

Молотый черный перец — по вкусу

Сыр пармезан — по вкусу

Процесс приготовления:

Чеснок и лук мелко порезать. Масло растопить. Обжарить лук и чеснок 1-2 минуты. Добавить очищенные креветки. Готовить 2–3 минуты.

Приправить солью и перцем. Влить сливки, довести до кипения. Добавить петрушку и выключить.

Пасту отварить согласно инструкции на упаковке. Смешать с соусом. Подавать в теплом виде.

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