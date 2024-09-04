Хреновина с имбирем: рецепт острой закуски «Огонек»

Хреновина из помидоров с имбирем богата витаминами и укрепляет иммунитет. А еще она придется по душе любителям острой пищи. Делимся пошаговым рецептом закуски.

Ингредиенты

Корень хрена — 250 г

Корень имбиря — 50 г

Жидкий мед — 3 ст. л.

Лимон — 2 шт.

Корица — 2 ст. л.

Способ приготовления

Хрен и имбирь замочите на 30 минут, затем очистите и проверните через мясорубку.

Промытые лимоны нарежьте и, не очищая, измельчите с помощью блендера или мясорубки.

Соедините два вида пюре, пробейте блендером.

Добавьте корицу, перемешайте. Затем влейте мед и еще раз перемешайте.

Распределите по сухим стерилизованным банкам, плотно закройте. Храните в холодильнике.

Хреновина с имбирем готова!