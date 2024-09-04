Хреновина с имбирем: рецепт острой закуски «Огонек»

Готовим хреновину с имбирем: рецепт острой закуски «Огонек»
Хреновина из помидоров с имбирем богата витаминами и укрепляет иммунитет. А еще она придется по душе любителям острой пищи. Делимся пошаговым рецептом закуски.
Ингредиенты
- Корень хрена — 250 г
- Корень имбиря — 50 г
- Жидкий мед — 3 ст. л.
- Лимон — 2 шт.
- Корица — 2 ст. л.
Способ приготовления
Хрен и имбирь замочите на 30 минут, затем очистите и проверните через мясорубку.
Промытые лимоны нарежьте и, не очищая, измельчите с помощью блендера или мясорубки.
Соедините два вида пюре, пробейте блендером.
Добавьте корицу, перемешайте. Затем влейте мед и еще раз перемешайте.
Распределите по сухим стерилизованным банкам, плотно закройте. Храните в холодильнике.
Хреновина с имбирем готова!