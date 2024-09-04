Рецепт для похудения: баклажаны в духовке

Приготовьте на ужин аппетитные пикантные баклажаны в духовке. Их можно подавать как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира. Они совсем не навредят фигуре — 58 ккал на 100 г.

На две порции возьмите два зубчика чеснока, два баклажана, столовую ложку растительного масла, половину лимона, петрушку, перец острый молотый и соль по вкусу.

Баклажаны помойте, просушите и разрежьте вдоль пополам, удалив зеленый хвостик. Острым ножом сделайте неглубокие разрезы крест накрест. Не проткните кожицу.

Посыпьте дольки солью и оставьте минут на 10–15. Так вы уберете горечь из баклажана. Затем промокните мякоть бумажной салфеткой.

Обмажьте баклажаны растительным маслом и выложите в форму для выпекания. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30–40 минут. Мякоть должна стать мягкой.

Для заправки выжмете сок из лимона, добавьте измельченный чеснок. Промытую и хорошо обсушенную зелень нарежьте и выложите к заправке. Поперчите. Желтую часть лимона натрите на мелкой терке и добавьте к заправке, все посолите и перемешайте.

Выложите готовые баклажаны на тарелку и полейте заправкой. Блюдо готово!

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