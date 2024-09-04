Семь интересных рецептов кабачковой икры от шеф-повара

Кабачковая охота в самом разгаре! Все уже вспомнили, как печь оладьи, жарить кабачки, 25 способов тушения, настала пора кабачковой икры. Как ни крути, это — одно из любимых блюд, которое можно приготовить из простых и доступных ингредиентов. Секреты ее приготовления и интересные рецепты помогут вам разнообразить это традиционное блюдо и придать ему новые вкусовые оттенки.

Классическая кабачковая икра

Кабачки — 2 кг

Морковь — 500 г

Лук — 500 г

Томатная паста — 3 ст. л.

Соль, сахар, перец — по вкусу

Растительное масло — 100 мл

Очистите кабачки, лук и морковь, нарежьте кубиками. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и тушите до мягкости. Введите кабачки и тушите до полного испарения жидкости. Добавьте томатную пасту, соль, сахар и перец. Тушите на слабом огне 40—50 минут. Измельчите массу блендером до однородности.

Кабачковая икра с яблоками

Кабачки — 2 кг

Яблоки (кислые) — 300 г

Лук — 500 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Чеснок — 4 зубчика

Растительное масло — 100 мл

Соль, сахар — по вкусу

Кабачки, яблоки и лук нарежьте и обжарьте по отдельности. Соедините все ингредиенты, добавьте томатную пасту и тушите 30—40 минут. Введите чеснок, соль и сахар. Пробейте массу блендером.

Кабачковая икра с грибами

Кабачки — 1,5 кг

Грибы — 300 г

Лук — 300 г

Морковь — 300 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — 100 мл

Грибы нарежьте и обжарьте до готовности. Отдельно обжарьте лук, морковь и кабачки. Смешайте все ингредиенты, добавьте томатную пасту и тушите 40 минут. Измельчите до пюреобразной консистенции.

Острая кабачковая икра с чили

Кабачки — 2 кг

Лук — 500 г

Морковь — 500 г

Томатная паста — 3 ст. л.

Перец чили — 1—2 шт.

Чеснок — 6 зубчиков

Соль, сахар — по вкусу

Растительное масло — 100 мл

Обжарьте лук, морковь и кабачки до мягкости. Добавьте томатную пасту, нарезанный чили и тушите 30—40 минут. Введите чеснок, соль и сахар, измельчите блендером.

Кабачковая икра с баклажанами

Кабачки — 1 кг

Баклажаны — 500 г

Лук — 300 г

Морковь — 300 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Чеснок — 4 зубчика

Растительное масло — 100 мл

Соль, перец — по вкусу

Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 20 минут, затем промойте и обжарьте. Обжарьте кабачки, лук и морковь. Смешайте все овощи, добавьте томатную пасту и тушите 40 минут. Введите чеснок, соль и перец, измельчите блендером.

Кабачковая икра с болгарским перцем

Кабачки — 1,5 кг

Болгарский перец — 500 г

Лук — 300 г

Морковь — 300 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — 100 мл

Перец очистите от семян, нарежьте и обжарьте. Обжарьте кабачки, лук и морковь. Смешайте все овощи, добавьте томатную пасту и тушите 40 минут. Измельчите до однородной консистенции.

Кабачковая икра с орехами

Кабачки — 2 кг

Лук — 500 г

Морковь — 500 г

Грецкие орехи (молотые) — 100 г

Томатная паста — 3 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — 100 мл

Обжарьте лук, морковь и кабачки до мягкости. Добавьте томатную пасту, орехи и тушите 40 минут. Измельчите до однородности.

Секреты приготовления кабачковой икры

Молодые кабачки с нежной кожурой и мелкими семенами лучше подходят для икры. Если используются более зрелые кабачки, их нужно очистить и удалить семена.

«Для более гладкой консистенции икру можно измельчить блендером. Если нравится текстура с кусочками, можно оставить некоторые овощи нарезанными», — подсказывает шеф-повар Руслан Миронов.

Длительное тушение на слабом огне позволяет раскрыть вкусы и ароматы овощей. Чеснок и перец добавляйте ближе к концу приготовления, чтобы сохранить их аромат и остроту.

Кабачковую икру можно закатать в банки на зиму. Для этого после приготовления ее следует прокипятить и разложить в стерилизованные банки.