Семь интересных рецептов кабачковой икры от шеф-повара

Кабачковая икра: 7 интересных рецептов от шеф-повара
Кабачковая охота в самом разгаре! Все уже вспомнили, как печь оладьи, жарить кабачки, 25 способов тушения, настала пора кабачковой икры. Как ни крути, это — одно из любимых блюд, которое можно приготовить из простых и доступных ингредиентов. Секреты ее приготовления и интересные рецепты помогут вам разнообразить это традиционное блюдо и придать ему новые вкусовые оттенки.
Классическая кабачковая икра
- Кабачки — 2 кг
- Морковь — 500 г
- Лук — 500 г
- Томатная паста — 3 ст. л.
- Соль, сахар, перец — по вкусу
- Растительное масло — 100 мл
Очистите кабачки, лук и морковь, нарежьте кубиками. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и тушите до мягкости. Введите кабачки и тушите до полного испарения жидкости. Добавьте томатную пасту, соль, сахар и перец. Тушите на слабом огне 40—50 минут. Измельчите массу блендером до однородности.
Кабачковая икра с яблоками
- Кабачки — 2 кг
- Яблоки (кислые) — 300 г
- Лук — 500 г
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Чеснок — 4 зубчика
- Растительное масло — 100 мл
- Соль, сахар — по вкусу
Кабачки, яблоки и лук нарежьте и обжарьте по отдельности. Соедините все ингредиенты, добавьте томатную пасту и тушите 30—40 минут. Введите чеснок, соль и сахар. Пробейте массу блендером.
Кабачковая икра с грибами
- Кабачки — 1,5 кг
- Грибы — 300 г
- Лук — 300 г
- Морковь — 300 г
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — 100 мл
Грибы нарежьте и обжарьте до готовности. Отдельно обжарьте лук, морковь и кабачки. Смешайте все ингредиенты, добавьте томатную пасту и тушите 40 минут. Измельчите до пюреобразной консистенции.
Острая кабачковая икра с чили
- Кабачки — 2 кг
- Лук — 500 г
- Морковь — 500 г
- Томатная паста — 3 ст. л.
- Перец чили — 1—2 шт.
- Чеснок — 6 зубчиков
- Соль, сахар — по вкусу
- Растительное масло — 100 мл
Обжарьте лук, морковь и кабачки до мягкости. Добавьте томатную пасту, нарезанный чили и тушите 30—40 минут. Введите чеснок, соль и сахар, измельчите блендером.
Кабачковая икра с баклажанами
- Кабачки — 1 кг
- Баклажаны — 500 г
- Лук — 300 г
- Морковь — 300 г
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Чеснок — 4 зубчика
- Растительное масло — 100 мл
- Соль, перец — по вкусу
Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 20 минут, затем промойте и обжарьте. Обжарьте кабачки, лук и морковь. Смешайте все овощи, добавьте томатную пасту и тушите 40 минут. Введите чеснок, соль и перец, измельчите блендером.
Кабачковая икра с болгарским перцем
- Кабачки — 1,5 кг
- Болгарский перец — 500 г
- Лук — 300 г
- Морковь — 300 г
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — 100 мл
Перец очистите от семян, нарежьте и обжарьте. Обжарьте кабачки, лук и морковь. Смешайте все овощи, добавьте томатную пасту и тушите 40 минут. Измельчите до однородной консистенции.
Кабачковая икра с орехами
- Кабачки — 2 кг
- Лук — 500 г
- Морковь — 500 г
- Грецкие орехи (молотые) — 100 г
- Томатная паста — 3 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — 100 мл
Обжарьте лук, морковь и кабачки до мягкости. Добавьте томатную пасту, орехи и тушите 40 минут. Измельчите до однородности.
Секреты приготовления кабачковой икры
Молодые кабачки с нежной кожурой и мелкими семенами лучше подходят для икры. Если используются более зрелые кабачки, их нужно очистить и удалить семена.
«Для более гладкой консистенции икру можно измельчить блендером. Если нравится текстура с кусочками, можно оставить некоторые овощи нарезанными», — подсказывает шеф-повар Руслан Миронов.
Длительное тушение на слабом огне позволяет раскрыть вкусы и ароматы овощей. Чеснок и перец добавляйте ближе к концу приготовления, чтобы сохранить их аромат и остроту.
Кабачковую икру можно закатать в банки на зиму. Для этого после приготовления ее следует прокипятить и разложить в стерилизованные банки.
«Подавать кабачковую икру лучше охлажденной — так она раскрывает все свои вкусовые оттенки», — заключает шеф-повар.