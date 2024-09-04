Диетолог поделилась, каким полезным продуктом можно заменить чипсы

В домашних условиях можно приготовить снеки из семян льна. Для этого необходимо их замочить, добавить приправы и запечь в духовке. Таким рецептом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Нурия Дианова.

«Когда хочется похрустеть, но, чтобы найти альтернативу чипсам, желанию хруста. Замачиваем семена льна, они превращаются в кашу плотную, в эту жижу добавить немножко соли морской, прованских трав, потом размазать по пергаменту — и в духовку. Потом ломаю и хрумкаю. Дети это потом просто метут. Вы просто получаете невероятный источник пищевых волокон. Из хлебцев из цельного льна мы не получим белок, он же богат белком, но это надо долго жевать, вы устанете. С такими чипсами вы покормите свою флору, удовлетворите своё желание похрустеть».

Ранее диетолог назвала паровой омлет самым полезным белковым блюдом. Оно «эталонно». Термообработка влияет на усвояемость пищи, отметила Дианова.