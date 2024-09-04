Эксперт рассказал, как сэкономить на еде, не жертвуя качеством

С ростом цен на продукты москвичам все сложнее сохранять привычный уровень качества питания, не выходя за рамки семейного бюджета. Однако существуют эффективные стратегии и лайфхаки, которые позволяют сэкономить и при этом не жертвовать вкусом и разнообразием блюд. Финансовый консультант Степан Сумин делится несколькими полезными советами о том, как грамотно подходить к покупкам и планированию питания.

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Первый и самый важный шаг к экономии - планирование. Перед походом в магазин стоит составить список, основываясь на заранее продуманном меню на неделю. Это не только поможет избежать импульсивных покупок, но и позволит рационально использовать продукты, избегая их порчи и ненужных затрат. Более того, нужно изучать цены в разных магазинах с помощью онлайн-платформ или мобильных приложений, чтобы выбрать наиболее выгодные предложения.

"Если не хватает времени на качественное планирование питания, можно заказать готовую еду, сервисы предлагают сбалансированные рационы по доступной цене", - говорит эксперт.

По его словам, стоит учитывать сезонность- овощи и фрукты, купленные в сезон, не только вкуснее и богаче полезными веществами, но и значительно дешевле. Чтобы сэкономить, можно закупать сезонные продукты, в том числе ягоды и зелень, в большом количестве и замораживать их для использования в течение года. Это поможет избежать переплат в несезон, когда стоимость значительно выше.

Кроме того, особое внимание стоит уделить покупкам оптом. Продукты длительного хранения, такие как крупы, макароны, консервы, лучше приобретать большими партиями. Оптовые цены часто значительно ниже розничных, что позволяет существенно сократить расходы. Многие считают, что скидки и акции - это отличный способ сэкономить. Однако эксперт предупреждает, что акции могут быть ловушкой для неосмотрительных покупателей. Очень часто под влиянием скидок люди приобретают больше, чем действительно нужно, или выбирают продукты, которые в обычное время не купили бы вовсе. В результате итоговая сумма на кассе может оказаться выше запланированной.

Степан Сумин советует перед покупкой всегда оценивать реальную необходимость товара, даже если он продается со скидкой. Не стоит также забывать про сроки годности - часто акционные товары имеют ограниченный срок хранения. Чтобы стимулировать себя к экономии, можно поставить цель по накоплению капитала.