Уральские ученые раскрыли секрет улучшенной технологии выпекания хлеба

Российские ученые из ЮУрГУ в Челябинске получили патент на особый способ выпекания хлеба, который на 20% (30 минут) быстрее стандартной технологии, заявила доцент кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Светлана Меренкова. По ее словам, которые передает ТАСС, при этом продукция на выходе оказывается полезнее, поскольку в ней содержится больше полезных веществ, чем в обычном хлебе.

Мы запатентовали технологию, которая решает проблему недостаточного содержания в хлебе полезных для человека веществ. Также новая технология позволяет хлебозаводам изготавливать продукцию на 20% быстрее, — сказала Меренкова.

Одной из главных особенностей разработки является относительная легкость перехода на ее использование — от производителей потребуется добавить только один этап, сам цикл практически не меняется, какое-либо оборудование также не требуется. Доцент уточнила, что речь идет о корректировке процесса подготовки мучной смеси. Главным ингредиентом для нее стал растительный полисахарид арабиногалактан.

Ранее президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов заявил, что в отрасли наблюдается дефицит кадров, в среднем он составляет 35%. По его словам, к такой работе могут привлечь иностранных специалистов.