Пять бургеров, которые непременно захочется съесть

Несмотря на то что бургеры считаются американским «изобретением», идея подавать котлету с хлебом была позаимствована у гамбуржцев. А если копнуть глубже, то становится понятно: подобное блюдо готовили еще в Древнем Риме. Сейчас бургеры — это культура, которая давно вышла за рамки стритфуда, став частью высокой кухни.

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Phantom

«Неправильный» бутерброд — любопытная тема для обсуждения. А как насчет «неправильного», то есть обратного бургера? Поверьте, две сочные котлеты из мраморной говядины легко берут на себя роль двух булочек, число которых сокращается в данном случае до одной. Связующее звено — перечный соус.

Tilda

Поклонники бургеров уверены: вкус хлеба не должен отвлекать от начинки, а потому лучше использовать нейтральные картофельные булочки. Спорить не будем, ведь начинка — настоящее многоголосье: сливочность сыра чеддер перекликается с пикантностью красного лука и соленостью маринованных огурчиков, а домашний айоли и соус BBQ добавляют акцентов.

Old Money

Если вы из тех, кто готов есть бургеры на завтрак, обед и ужин, то вот идея — начать день с «утреннего» бургера. И необходимый вайб здесь присутствует: в виде хрустящего бекона и яйца. А в течение дня всегда можно обратиться к нежной и ароматной классике, которая подается с картофелем фри.

Shagal

Играем в конструктор. Домашняя булочка — основа основ. А дальше: если говядина, то халяль, если сыр, то чеддер, если салат, то рукола. Не забываем лук для остроты вкуса и соус тартар для нежности. А за оригинальность ответят мармелад из вишни и позолоченная «земляная ягода» (тут речь про печеный картофель).

Midsummer

Согласно опросам, самое популярное мясо для бургеров — говядина, а самый вкусный сорт сыра, который, по мнению большинства, подходит здесь лучше всего — это чеддер. А что если он будет копченым? Тоже любопытный вариант. К соусам у поклонников меньше требований: варенье из томатов и «мари роуз» — как альтернатива кетчупу.