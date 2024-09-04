Тает во рту: рецепт вкусного шоколадного пирога

Вкуснейший пирог «Негритенок» станет завсегдатаем вашего стола. Он отлично подойдет на случай, если вы захотите порадовать семью быстрой выпечкой к чаю.

Возьмите 220 мл кефира или ряженки, 170 г манной крупы, столовую ложку какао-порошка, один банан, малину по желанию, 100 г сахара, щепотку соли, ванилин по вкусу, чайную ложку разрыхлитель, столовую ложку какао, столовую ложку сахарной пудры, чайную ложку крахмала и две столовых ложки холодной воды.

Манку смешайте с кефиром и оставьте на 20 минут. Добавьте сахар, соль, какао, ванилин, разрыхлитель и хорошо перемешайте.

Смажьте форму для выпечки сливочным маслом, вылейте половину теста и добавьте малину с кусочками банана. Сверху влейте оставшееся тесто и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40–45 минут. Пирог получится вкусным и рассыпчатым.

Для глазури смешайте столовую ложку какао, столовую ложку сахарной пудры и чайную ложку крахмала. Начинайте добавлять холодную воду от двух столовых ложек и доводите до желаемой густоты. Полейте пирог глазурью.

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