Готовим томатный сок с яблоками в домашних условиях: всего 29 ккал
Томатный сок улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и прекрасно утоляет жажду. Делимся пошаговым рецептом томатного сока с яблоками в домашних условиях — сытного и низкокалорийного напитка.
Ингредиенты
- Помидоры — 2 кг
- Яблоки — 1 кг
- Лавровый лист — 2 шт.
- Гвоздика — 3 шт.
- Соль — 1/2 ч. л. или по вкусу
- Сахар — по вкусу
Способ приготовления
Заранее стерилизуйте банки и крышки. Томаты и яблоки промойте, нарежьте (плодоножки и сердцевины удалите).
Помидоры пюрируйте в блендере. Яблоки измельчите в соковыжималке.
Соедините получившиеся пюре и сок в глубокой кастрюле. Всыпьте соль, сахар, лаврушку и гвоздику.
Вскипятите, варите 15 минут на слабом огне.
Пропустите смесь через мелкое сито, верните в кастрюлю и готовьте еще 3 минуты.
Распределите сок по банкам. Закройте или закатайте, переверните, заверните в плотную ткань. После полного остывания уберите в холодильник.
Томатный сок в домашних условиях готов!
- Калорийность — 29 ккал на 100 г.
- Время приготовления — 40 минут.
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