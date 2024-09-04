Готовим томатный сок с яблоками в домашних условиях

Томатный сок улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и прекрасно утоляет жажду. Делимся пошаговым рецептом томатного сока с яблоками в домашних условиях — сытного и низкокалорийного напитка.

Ингредиенты

Помидоры — 2 кг

Яблоки — 1 кг

Лавровый лист — 2 шт.

Гвоздика — 3 шт.

Соль — 1/2 ч. л. или по вкусу

Сахар — по вкусу

Способ приготовления

Заранее стерилизуйте банки и крышки. Томаты и яблоки промойте, нарежьте (плодоножки и сердцевины удалите).

Помидоры пюрируйте в блендере. Яблоки измельчите в соковыжималке.

Соедините получившиеся пюре и сок в глубокой кастрюле. Всыпьте соль, сахар, лаврушку и гвоздику.

Вскипятите, варите 15 минут на слабом огне.

Пропустите смесь через мелкое сито, верните в кастрюлю и готовьте еще 3 минуты.

Распределите сок по банкам. Закройте или закатайте, переверните, заверните в плотную ткань. После полного остывания уберите в холодильник.

Томатный сок в домашних условиях готов!

Калорийность — 29 ккал на 100 г.

Время приготовления — 40 минут.

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