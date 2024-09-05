Мягкая говяжья печень на сковороде: пошаговый рецепт
Говяжья печень — полезный продукт, богатый железом и витаминами. Она может стать настоящим деликатесом, если приготовить ее правильно. В этом рецепте мы покажем, как сделать печень очень нежной, но в то же время сохранить ее сочность, вкус и полезные свойства.
Ингредиенты
- Печень говяжья — 500 г
- Луковица — 1 шт.
- Сметана или сливки (по желанию) — 100 мл
- Пшеничная мука — 2 ст. л.
- Поваренная пищевая соль — по вкусу
- Перец (молотый) — по вкусу
- Подсолнечное солнечная — 3 ст. л.
Пошаговый рецепт приготовления
Как следует промойте печень под ледяной водой, удалите с нее пленки и протоки. Нарежьте наш ингредиент на небольшие куски (рекомендуем придерживаться толщины в 1–1,5 см).
Чтобы убрать горечь и сделать печень помягче, замочите продукт в молоке где-то на полчаса. После этого промокните кусочки бумажным полотенцем.
Насыпьте муку на широкую тарелку, а затем обваляйте кусочки печени.
На предварительно разогретую сковородку с капелькой масла отправьте печень. Обжаривайте кусочки минуты по две так, чтобы образовалась красивая золотистая корочка. Важно: печень не должна готовиться слишком долго, иначе станет жесткой.
Нарежьте луковицу полукольцами и тоже отправьте к печени. Продолжайте готовить, пока лук не станет мягким и золотистым.
Если хотите сделать блюдо еще более нежным, можете добавить на сковороду сметану или сливки. В таком соусе потушите печень минут 5–7.
Посолите и поперчите готовое блюдо. Оно станет замечательным дополнением к любым гарнирам.
Делимся полезной информацией о говяжьей печени:
- калорийность — около 180 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 40 минут.
Следуя этому рецепту, вы получите мягкую и вкусную говяжью печень, которая станет отличным дополнением к вашему столу.