Мягкая говяжья печень на сковороде: пошаговый рецепт

Говяжья печень — полезный продукт, богатый железом и витаминами. Она может стать настоящим деликатесом, если приготовить ее правильно. В этом рецепте мы покажем, как сделать печень очень нежной, но в то же время сохранить ее сочность, вкус и полезные свойства.

Ингредиенты

Печень говяжья — 500 г

Луковица — 1 шт.

Сметана или сливки (по желанию) — 100 мл

Пшеничная мука — 2 ст. л.

Поваренная пищевая соль — по вкусу

Перец (молотый) — по вкусу

Подсолнечное солнечная — 3 ст. л.

Пошаговый рецепт приготовления

Как следует промойте печень под ледяной водой, удалите с нее пленки и протоки. Нарежьте наш ингредиент на небольшие куски (рекомендуем придерживаться толщины в 1–1,5 см).

Чтобы убрать горечь и сделать печень помягче, замочите продукт в молоке где-то на полчаса. После этого промокните кусочки бумажным полотенцем.

Насыпьте муку на широкую тарелку, а затем обваляйте кусочки печени.

На предварительно разогретую сковородку с капелькой масла отправьте печень. Обжаривайте кусочки минуты по две так, чтобы образовалась красивая золотистая корочка. Важно: печень не должна готовиться слишком долго, иначе станет жесткой.

Нарежьте луковицу полукольцами и тоже отправьте к печени. Продолжайте готовить, пока лук не станет мягким и золотистым.

Если хотите сделать блюдо еще более нежным, можете добавить на сковороду сметану или сливки. В таком соусе потушите печень минут 5–7.

Посолите и поперчите готовое блюдо. Оно станет замечательным дополнением к любым гарнирам.

Делимся полезной информацией о говяжьей печени:

калорийность — около 180 ккал на 100 г;

время приготовления — около 40 минут.

Следуя этому рецепту, вы получите мягкую и вкусную говяжью печень, которая станет отличным дополнением к вашему столу.