Рыбный день: 3 блюда из окуня

В окуне много белка, мало жира и совсем нет углеводов. Эта рыба отлично подходит тем, кто придерживается диеты. А уж каким вкусным окунь бывает, когда его правильно приготовишь!

Окунь запеченный в фольге

Ингредиенты:

Морской окунь — 1 кг

Оливковое масло — 3 ст. л.

Бальзамический уксус — 3 ст. л.

Веточка свежего тимьяна — 3–4 шт.

Соль, перец — по вкусу

Фольга для запекания

Процесс приготовления:

Рыбу промыть под водой, обрезать плавники, удалить чешую, сделать небольшие поперечные надрезы и обсушить. Натереть окуня смесью соли и перца.

Подготавливаем маринад: смешать оливковое масло, бальзамический уксус. Смазать получившейся смесью тушки окуня.

Положить на рыбу веточки тимьяна, завернуть каждую рыбу в фольгу и поместить в разогретую до 180 °С духовку на 20–30 минут, в зависимости от размера рыбы. Чтобы рыба приобрела аппетитную, золотистую корочку, после истечения указанного времени, освободите ее от фольги и поместите обратно на 10–15 минут в режим «гриль» или просто на верхний уровень, при температуре 180 °С.

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