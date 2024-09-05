Готовим помидоры с морковной ботвой на зиму

Маринованные помидоры с ботвой моркови — простое в приготовлении овощное угощение. Его можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в салатах. Делимся простым рецептом помидоров с морковной ботвой на зиму. Вам понадобится стерилизованная банка объемом 1 литр.

Ингредиенты

Помидоры — 400 г

Ботва морковная — 25 г

Соль — 2 ч. л.

Сахар — 2 ч. л.

Уксус 9% — 2 ч. л.

Сухие специи — по желанию

Способ приготовления

Выложите промытую ботву на дно стерилизованной банки.

Сверху выложите промытые помидоры вплотную друг к другу.

Влейте в банку примерно ½ л кипятка. Накройте крышкой и оставьте на 20 минут. Затем перелейте воду в кастрюлю и повторно доведите до кипения.

Всыпьте в банку соль и сахар, влейте уксус, затем залейте кипятком из кастрюли.

Закатайте или закройте банку, переверните и оставьте остывать под плотной тканью (полотенцем или одеялом).

Помидоры с морковной ботвой на зиму готовы!