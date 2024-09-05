Готовим помидоры с морковной ботвой на зиму в банке 1 литр
Маринованные помидоры с ботвой моркови — простое в приготовлении овощное угощение. Его можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в салатах. Делимся простым рецептом помидоров с морковной ботвой на зиму. Вам понадобится стерилизованная банка объемом 1 литр.
Ингредиенты
- Помидоры — 400 г
- Ботва морковная — 25 г
- Соль — 2 ч. л.
- Сахар — 2 ч. л.
- Уксус 9% — 2 ч. л.
- Сухие специи — по желанию
Способ приготовления
Выложите промытую ботву на дно стерилизованной банки.
Сверху выложите промытые помидоры вплотную друг к другу.
Влейте в банку примерно ½ л кипятка. Накройте крышкой и оставьте на 20 минут. Затем перелейте воду в кастрюлю и повторно доведите до кипения.
Всыпьте в банку соль и сахар, влейте уксус, затем залейте кипятком из кастрюли.
Закатайте или закройте банку, переверните и оставьте остывать под плотной тканью (полотенцем или одеялом).
Помидоры с морковной ботвой на зиму готовы!