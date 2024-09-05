Диетолог рассказала, как льняное масло может навредить здоровью

Льняное масло становится вредным для здоровья при несоблюдении условий хранения, рассказала НСН диетолог Анна Белоусова. По ее словам, продукт нужно хранить в темном и прохладном месте.

Диетолог отметила, что льняное масло считается очень полезным, и это правда так, но молекулы омега-3 в нем нестабильны.

"Они быстро прогоркают, и молекула превращается из своего нормального цис-изомера в транс-изомеры, так называемые молекулы-уроды. Молекула меняет свою структуру, из согнутой становится вытянутой. В этом состоянии она все свои полезные свойства превращает во вредные. То есть там, где была защита сосудов, становится повреждение сосудов. Там, где была поддержка иммунитета, становится вред для него", — подчеркнула врач.

Она добавила: чтобы льняное масло оставалось полезным, его нужно хранить в темном месте или даже в холодильнике, а «красивая светлая полочка на кухне» для этих целей совершенно не подходит. К тому же надо обращать внимание на дату производства: после отжима масло хранится шесть — восемь месяцев, не больше, после этого оно подойдет разве что для разведения красок.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов рассказал, что, несмотря на то что шампиньонами травятся достаточно редко, такой риск по-прежнему остается. По его словам, опасность заключается в том, что этот вид грибов способен накапливать токсины из-за загрязнения почвы при их выращивании.