Перечислены продукты, которые нельзя никогда замораживать

Некоторые продукты теряют вкус или текстуру при заморозке. Вот с какой едой стоит быть осторожнее.

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Кисломолочные продукты. Сметана, йогурт, творог, мягкие сыры при заморозке утрачивают свою структуру. Они могут становиться зернистыми, расслаиваться.

Сметана, йогурт, творог, мягкие сыры при заморозке утрачивают свою структуру. Они могут становиться зернистыми, расслаиваться. Листовые салаты. После заморозки шпинат, руккола или латук теряют структуру, становятся вялыми.

После заморозки шпинат, руккола или латук теряют структуру, становятся вялыми. Свежие яйца. Если они в скорлупе, то их замораживать нельзя из-за риска разрыва этой скорлупы. Помимо этого, они теряют свои свойства, структуру.

Если они в скорлупе, то их замораживать нельзя из-за риска разрыва этой скорлупы. Помимо этого, они теряют свои свойства, структуру. Фрукты с высоким содержанием воды. Это огурцы, дыни, арбузы, виноград, апельсины. Они после заморозки будут водянистыми.

Это огурцы, дыни, арбузы, виноград, апельсины. Они после заморозки будут водянистыми. Жареные продукты. Картошка фри, куриные крылышки станут после заморозки влажными и мягкими.

Картошка фри, куриные крылышки станут после заморозки влажными и мягкими. Соусы и блюда на основе майонеза. При разморозке они потеряют свою консистенцию.

При разморозке они потеряют свою консистенцию. Паста и макароны. Если их уже сварили, то после разморозки они станут кашеобразными.

Если их уже сварили, то после разморозки они станут кашеобразными. Картофель. Он при заморозке и разморозке может утратить вкус и структуру.

Он при заморозке и разморозке может утратить вкус и структуру. Газированные напитки. Их вкус при заморозке меняется.

Их вкус при заморозке меняется. Кремовые десерты. После разморозки такие десерты расслаиваются.

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