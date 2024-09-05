Перечислены продукты, которые нельзя никогда замораживать
Некоторые продукты теряют вкус или текстуру при заморозке. Вот с какой едой стоит быть осторожнее.
- Кисломолочные продукты. Сметана, йогурт, творог, мягкие сыры при заморозке утрачивают свою структуру. Они могут становиться зернистыми, расслаиваться.
- Листовые салаты. После заморозки шпинат, руккола или латук теряют структуру, становятся вялыми.
- Свежие яйца. Если они в скорлупе, то их замораживать нельзя из-за риска разрыва этой скорлупы. Помимо этого, они теряют свои свойства, структуру.
- Фрукты с высоким содержанием воды. Это огурцы, дыни, арбузы, виноград, апельсины. Они после заморозки будут водянистыми.
- Жареные продукты. Картошка фри, куриные крылышки станут после заморозки влажными и мягкими.
- Соусы и блюда на основе майонеза. При разморозке они потеряют свою консистенцию.
- Паста и макароны. Если их уже сварили, то после разморозки они станут кашеобразными.
- Картофель. Он при заморозке и разморозке может утратить вкус и структуру.
- Газированные напитки. Их вкус при заморозке меняется.
- Кремовые десерты. После разморозки такие десерты расслаиваются.
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