Какое мясо самое популярное в России? Исследование Rambler&Co

В рамках IX Восточного экономического форума состоялась экспертная дискуссия «Барьеры и драйверы потребления рыбы в России: маркетинг и развитие здорового питания населения», в которой были приведены данные совместного исследования аналитиков медиахолдинга Rambler&Co и СберМаркетинга

Как показал опрос Rambler&Co, мясо птицы (в основном курицу) регулярно едят 62% россиян, мясо животных — 27%. А вот рыба в повседневном рационе есть лишь у 11% из 100 тыс. опрошенных. И хотя в последние годы объём вылова рыбы растёт, её потребление внутри страны падает (исследование сделано на основе данных аналитической компании NTech).

Какие барьеры есть у россиян, какие драйверы можно использовать для роста категории и как развивать культуру потребления рыбы — эти вопросы легли в основу масштабного исследования СберМаркетинга. Сегодня результаты этой работы были озвучены на экспертной дискуссии с участием представителей органов власти и ведущих ретейлеров страны.

В числе барьеров, которые мешают россиянам включать рыбу в свой рацион, эксперты назвали низкую ценовую доступность рыбы, особенно в регионах, удалённых от мест вылова. Другая проблема — ограниченный выбор: преимущественно замороженные и не всегда качественные продукты. Ещё одно препятствие — недостаток информации. Многие не знают, как правильно выбирать и готовить рыбу, чем она полезна и как её употребление в пищу связано со здоровым образом жизни. Недостаточно развита культура потребления: в то время как мясо давно вошло в привычку, рыба воспринимается как праздничный продукт, а не часть ежедневного рациона.

Юлия Морозова, заместитель Председателя Правительства Камчатского края: «Я полностью подтверждаю, есть два самых важных фактора: это культура потребления и подача в магазине. Самый яркий проект, который стартовал у нас на Камчатке три года назад, называется "Камчатская рыба". Это прямые взаимоотношения, прямые поставки без посредников между розничной торговой сетью, с одной стороны, и рыбаком, тем, кто эту рыбу вылавливает. В результате сегодня покупатель, когда приходит в магазин, на ценнике видит две цены. Первая цена — производителя. Вторая — магазина».

Этот проект повышает доступность рыбы для жителей Камчатки. Но что можно предпринять во всероссийском масштабе, на какие рычаги нажать, чтобы граждане стали чаще покупать рыбу? Эксперты пришли к выводу, что важную роль здесь играет эффективный маркетинг. Рыбу нужно продвигать, и делать это надо с умом.

Станислав Андреев, генеральный директор СберМаркетинга: «Российской рыбе жизненно важен качественный маркетинг, причём комплексный. Нужно правильно коммуницировать с потребителями, системно улучшать качество продукта и его имидж, тщательно подходить к выкладке товара, обеспечить его доступность — как территориальную, так и ценовую — для разных групп населения, бережно выращивать бренды, в том числе региональные. Важно отметить — необходимо активное вовлечение в эту работу представителей всех заинтересованных сфер, включая добычу и переработку рыбы, ретейл, маркетинговые агентства и, конечно, государства. При синергии усилий бизнеса и эффективной поддержки соответствующих ведомств на местах мы обязательно достигнем тех высоких показателей, которые поставили перед отраслью».

Участники дискуссии подчеркнули, что государство и бизнес заинтересованы в том, чтобы потребление рыбы и морепродуктов в России росло. Так, уже реализуется проект «Перекрёстка» «Дальневосточная рыба» — он помогает сделать качественную рыбу доступной даже в регионах, удалённых от мест вылова.

Главный вывод экспертов: чтобы россияне покупали больше рыбы, необходимо сформировать культуру её ежедневного потребления. Цена при этом не основной барьер. По мнению участников дискуссии, пропаганда здорового питания, информирование россиян о пользе рыбы, размещение информации о ней в СМИ, проведение кулинарных мастер-классов, обучение потребителей выбору и приготовлению рыбных блюд станут важнейшими драйверами роста потребления этой категории. И роль маркетологов здесь первостепенна.

Таким образом, низкое потребление рыбы — комплексная проблема, которая требует системных решений. Увеличение доставки качественной рыбы в регионы, развитие рыбоперерабатывающих предприятий, пропаганда здорового питания с упором на рыбу и эффективная маркетинговая стратегия — всё это важные шаги, которые помогут сделать рыбу неотъемлемой частью ежедневного рациона россиян.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 15 по 22 августа 2024 года, охват превысил 100 тысяч интернет-пользователей, среди которых 58% мужчин и 42% женщин.