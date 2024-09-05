Невероятно полезная квашеная капуста: рецепты, которые легко повторить

Сейчас самое время заготовить на зиму квашеную капусту — хрустящую, сочную, с характерной кислинкой. Это не только вкусная, но и невероятно полезная диетическая закуска, которая издревле популярна в разных культурах. Процесс ферментации, который применяется для приготовления капусты, увеличивает содержание полезных веществ и делает ее настоящим кладезем витаминов и минералов. Вот основные полезные свойства этого продукта.

Источник пробиотиков

Квашеная капуста содержит естественные пробиотики — полезные бактерии, которые способствуют улучшению пищеварения.

«Они помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что укрепляет иммунитет и снижает риск развития заболеваний желудочно-кишечного тракта», — рассказывает нутрициолог Елизавета Девяткова.

Богатство витаминов

Этот продукт богат витамином C, который укрепляет иммунную систему и помогает организму бороться с инфекциями.

«Также в квашеной капусте содержатся витамины группы B, которые улучшают состояние кожи, волос и нервной системы», — утверждает специалист.

Улучшает пищеварение

Квашеная капуста богата клетчаткой, что помогает улучшить перистальтику кишечника и предотвратить запоры. Регулярное употребление этого продукта нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Содержит антиоксиданты

Ферментированная капуста — источник антиоксидантов, которые помогают бороться с оксидативным стрессом, замедляют старение клеток и снижают риск хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Поддержка иммунитета

Квашеная капуста — это естественный иммуномодулятор.

«Она стимулирует выработку антител и повышает сопротивляемость организма к вирусам и бактериям, что особенно полезно в осенний и зимний период», — подчеркивает Елизавета.

Вот 5 рецептов вкусной квашеной капусты.

Классическая квашеная капуста

2 кг капусты

1 крупная морковь

2 ст. л. соли

Капусту мелко нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Перемешать овощи с солью и немного подавить руками, чтобы выделился сок. Плотно утрамбовать капусту в банку или керамическую емкость, накрыть тарелкой и поставить гнет. Оставить при комнатной температуре на 3—5 дней. Готовую капусту хранить в холодильнике.

Квашеная капуста с клюквой

2 кг капусты

100 г клюквы

1 морковь

2 ст. л. соли

Капусту нашинковать, морковь натереть на терке. Добавить клюкву и соль, перемешать и помять до выделения сока. Уложить капусту в подходящую емкость, утрамбовать и накрыть гнетом. Оставить на 3—4 дня при комнатной температуре, затем убрать в холодильник.

Квашеная капуста с яблоками

2 кг капусты

2 крупных яблока (кисло-сладких)

1 морковь

2 ст. л. соли

Капусту нашинковать, морковь натереть на терке, яблоки тонко нарезать. Добавить соль, перемешать и помять до выделения сока. Уложить капусту в банку, утрамбовать и накрыть гнетом. Оставить на 3—4 дня при комнатной температуре, после чего убрать в холод.

Квашеная капуста с чесноком и острым перцем

2 кг капусты

1 морковь

4 зубчика чеснока

1 острый перец

2 ст. л. соли

Нашинковать капусту, натереть морковь, чеснок мелко нарезать. Добавить к капусте чеснок, перец и соль, перемешать и слегка помять. Плотно утрамбовать в банку, накрыть и оставить при комнатной температуре на 3—4 дня.

Квашеная капуста с клюквой и медом

2 кг капусты

100 г клюквы

1 морковь

2 ст. л. соли

1 ст. л. меда

Нашинковать капусту и натереть морковь. Добавить клюкву, соль и мед, перемешать и помять до выделения сока. Уложить в емкость, накрыть и оставить на 3—5 дней, затем убрать в холодильник.