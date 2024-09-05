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Рецепты лучших осенних настоек от шеф-повара

Осень — лучшее время, чтобы проводить вечера с ароматным чаем, самодельным вареньем и… вкуснейшими настойками. Лучшие рецепты домашнего напитка нам подсказал шеф-повар Александр Ветликов.

Шеф-повар поделился лучшими рецептами осенних настоек
© globallookpress.com

Настойка на можжевеловых ягодах

  • Водка — 3 л.
  • Сушеная ромашка — 6 г.
  • Лимонник — 15 г.
  • Можжевеловые ягоды — 9 г.

Мед по вкусу.

Нарезаем лимонник и давим с ягодами можжевельника. Заливаем все вместе с ромашкой водкой и ставим «отдыхать» на пару дней. Перед употреблением желательно процедить настойку. Добавляем мед по вкусу.

Настойка на фейхоа

  • Водка — 3 л.
  • Чача — 1.5 л.
  • Фейхоа — 2.5 кг.
  • Сахар — 400 г.

Моем фейхоа, нарезаем на три части и складываем в банку. Заливаем фейхоа водкой и чачей, добавляем сахар и закрываем настаиваться. Каждый день взбалтываем банку, уже через две недели можно употреблять.

Настойка на винограде

  • Виноград (белый) — 2 кг.
  • Сахар — 800 г.
  • Водка — 2 л.
  • Вода — 200 мл.
  • Лимон — 3—4 шт.
  • Гвоздика — 15 бутонов.
  • Корица — 4 палочки.

Натираем лимон на мелкой терке, добавляем к нему специи и заливаем водкой. Перемешиваем и оставляем настаиваться. Промытый виноград оставляем на три часа. Воду, смешанную с сахаром, ставим на медленный огонь. Варим до загустения и остужаем. Сливаем воду с винограда и заполняем бутылки до половины ягодами. Сироп заливаем в водку, перемешиваем и заливаем ягоды в бутылках. Оставляем настаиваться на 3 месяца.

Настойка на травах

  • Водка — 1 л.
  • Мед — 100 мл.
  • Груша — 1 шт.
  • Тимьян — 1 г.
  • Душица — 1 г.
  • Анис — 1 г.
  • Зверобой — 3 г.
  • Шалфей — 2 г.
  • Кардамон — 4 г.
  • Ромашка — 5 г.
  • Лимон — 1 шт.

Чистим грушу и удаляем семечки. Заливаем в банку водку и закладываем остальные ингредиенты. Настаиваем примерно 3 недели.

Настойка на смородине

  • Водка — 5 л.
  • Красная смородина — 5 кг.
  • Листья смородины — 5 г.

Настаиваем водку на ягодах и листьях около недели. Далее процеживаем, ягоды перетираем и добавляем еще пол-литра водки. Оставляем достаиваться на две недели.

Настойка на черном винограде

  • Виноград — 3 кг.
  • Сахар — 1 кг.
  • Водка — 1 л.
  • Вода — 500 мл.

Отделенные от веточек ягоды винограда закладываем в банку. Перемешиваем с сахаром. Добавляем воды и снова перемешиваем. Оставляем бродить на 4 дня. Далее устанавливаем гидрозатвор на банку, оставляем еще на месяц. После этого, когда брожение прекратится, можно добавлять водку. Оставляем настаиваться на месяц.

Настойка на клюкве

  • Водка — 1 л.
  • Клюква — 500 г.
  • Корица по вкусу.

Замораживаем клюкву в морозилке примерно сутки. Далее промываем ягоды под проточной водой и растираем в миске. Перекладываем в банку, добавляем корицу и заливаем водкой. Оставляем на 3 недели.

Настойка на облепихе

  • Водка — 1 л.
  • Облепиха — 600 г.
  • Сахар — 400 г.
  • Вода — 200 г.

Промываем облепиху, откидываем на дуршлаг. Растираем ягоды и перекладываем в банку, заливаем водкой. Оставляем под крышкой на две недели. Процеживаем настойку через марлю. Затем варим сироп из сахара и воды, остужаем и перемешиваем с настойкой. Процеживаем еще раз и разливаем по бутылкам. Оставляем настойку на 3 дня.

Настойка на вишне

  • Водка — 1 л.
  • Сахар — 200 г.
  • Вишня — 800 г.

Замороженную вишню оставляем в дуршлаге для разморозки над миской с сахаром. Перекладываем ягоды в банку, сахар с вишневым соком засыпаем туда же. Заливаем водкой и оставляем в темном месте на 2 месяца. Перед подачей желательно процедить настойку.

Еда