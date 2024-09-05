Шеф-повар поделился лучшими рецептами осенних настоек

Рецепты лучших осенних настоек от шеф-повара
Осень — лучшее время, чтобы проводить вечера с ароматным чаем, самодельным вареньем и… вкуснейшими настойками. Лучшие рецепты домашнего напитка нам подсказал шеф-повар Александр Ветликов.
Настойка на можжевеловых ягодах
- Водка — 3 л.
- Сушеная ромашка — 6 г.
- Лимонник — 15 г.
- Можжевеловые ягоды — 9 г.
Мед по вкусу.
Нарезаем лимонник и давим с ягодами можжевельника. Заливаем все вместе с ромашкой водкой и ставим «отдыхать» на пару дней. Перед употреблением желательно процедить настойку. Добавляем мед по вкусу.
Настойка на фейхоа
- Водка — 3 л.
- Чача — 1.5 л.
- Фейхоа — 2.5 кг.
- Сахар — 400 г.
Моем фейхоа, нарезаем на три части и складываем в банку. Заливаем фейхоа водкой и чачей, добавляем сахар и закрываем настаиваться. Каждый день взбалтываем банку, уже через две недели можно употреблять.
Настойка на винограде
- Виноград (белый) — 2 кг.
- Сахар — 800 г.
- Водка — 2 л.
- Вода — 200 мл.
- Лимон — 3—4 шт.
- Гвоздика — 15 бутонов.
- Корица — 4 палочки.
Натираем лимон на мелкой терке, добавляем к нему специи и заливаем водкой. Перемешиваем и оставляем настаиваться. Промытый виноград оставляем на три часа. Воду, смешанную с сахаром, ставим на медленный огонь. Варим до загустения и остужаем. Сливаем воду с винограда и заполняем бутылки до половины ягодами. Сироп заливаем в водку, перемешиваем и заливаем ягоды в бутылках. Оставляем настаиваться на 3 месяца.
Настойка на травах
- Водка — 1 л.
- Мед — 100 мл.
- Груша — 1 шт.
- Тимьян — 1 г.
- Душица — 1 г.
- Анис — 1 г.
- Зверобой — 3 г.
- Шалфей — 2 г.
- Кардамон — 4 г.
- Ромашка — 5 г.
- Лимон — 1 шт.
Чистим грушу и удаляем семечки. Заливаем в банку водку и закладываем остальные ингредиенты. Настаиваем примерно 3 недели.
Настойка на смородине
- Водка — 5 л.
- Красная смородина — 5 кг.
- Листья смородины — 5 г.
Настаиваем водку на ягодах и листьях около недели. Далее процеживаем, ягоды перетираем и добавляем еще пол-литра водки. Оставляем достаиваться на две недели.
Настойка на черном винограде
- Виноград — 3 кг.
- Сахар — 1 кг.
- Водка — 1 л.
- Вода — 500 мл.
Отделенные от веточек ягоды винограда закладываем в банку. Перемешиваем с сахаром. Добавляем воды и снова перемешиваем. Оставляем бродить на 4 дня. Далее устанавливаем гидрозатвор на банку, оставляем еще на месяц. После этого, когда брожение прекратится, можно добавлять водку. Оставляем настаиваться на месяц.
Настойка на клюкве
- Водка — 1 л.
- Клюква — 500 г.
- Корица по вкусу.
Замораживаем клюкву в морозилке примерно сутки. Далее промываем ягоды под проточной водой и растираем в миске. Перекладываем в банку, добавляем корицу и заливаем водкой. Оставляем на 3 недели.
Настойка на облепихе
- Водка — 1 л.
- Облепиха — 600 г.
- Сахар — 400 г.
- Вода — 200 г.
Промываем облепиху, откидываем на дуршлаг. Растираем ягоды и перекладываем в банку, заливаем водкой. Оставляем под крышкой на две недели. Процеживаем настойку через марлю. Затем варим сироп из сахара и воды, остужаем и перемешиваем с настойкой. Процеживаем еще раз и разливаем по бутылкам. Оставляем настойку на 3 дня.
Настойка на вишне
- Водка — 1 л.
- Сахар — 200 г.
- Вишня — 800 г.
Замороженную вишню оставляем в дуршлаге для разморозки над миской с сахаром. Перекладываем ягоды в банку, сахар с вишневым соком засыпаем туда же. Заливаем водкой и оставляем в темном месте на 2 месяца. Перед подачей желательно процедить настойку.