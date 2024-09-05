Этот салат из баклажанов станет любимым у всей семьи: рецепт

Сезон овощей пока в самом разгаре, а значит можно готовить самые разные блюда на любой вкус. Повар Юлия Архипова поделилась рецептом вкуснейшего салата с баклажанами на зиму.

Для приготовления возьмите килограмм баклажанов, 300 г репчатого лука, 200 г моркови, 250 г болгарского перца, головку чеснока, две чайные ложки молотого кориандра, четыре столовых ложки сахара, 1,5 столовых ложки соли, острый перец по вкусу, 50 мл уксуса 9%, растительное масло.

Нарежьте баклажаны ломтиками и при необходимости посыпьте солью и оставьте на несколько минут. Затем промойте их.

Перец очистите от семян, нарежьте соломкой, а морковь натрите на терке. Чеснок пропустите через пресс.

Баклажаны обжарьте на сковороде до золотистости. Смешайте их с овощами, полейте растительным маслом, добавьте специи по списку и уксус. Перемешайте и оставьте на 30 минут.

Разложите салат по стерилизованным банкам, поставьте в кастрюлю с водой и закройте крышками. Простерилизуйте 15–20 минут. Закатайте и после остывания уберите в темное прохладное место, передают «Белновости».

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