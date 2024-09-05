Рецепт теста для пышных пирогов

Пироги пышнее облака: свекровь поделилась рецептом теста для выпечки
Всего несколько простых ингредиентов нужно для приготовления вкусных и красивых пирогов. Порадуйте семью вкусной выпечкой. Тесто получится пышнее облака и очень нежным.
Для этого возьмите 500 г муки, 380 мл воды (38 градусов), 7 г сухих дрожжей, 6 г сахара, столько же соли и 40 мл растительного масла.
В стакане с теплой водой растворите сахар и сухие дрожжи. Оставьте на пять минут.
В миске смешайте просеянную муку и соль. Влейте дрожжевую смесь и замесите тесто.
Добавьте растительное масло, вливая по три порции, хорошо перемешайте и оставьте тесто накрытым на семь минут.
Оставьте тесто на час в теплом месте. После этого можно выпекать.
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