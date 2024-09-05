10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Любите жгучие блюда? Тогда острые перцы на зиму — то, что вам нужно. Приводим 10 рецептов огненных закусок.
Классический маринованный острый перец
- Острый перец — 1 кг
- Сахар — 1 стакан
- Уксус 9% — 1 стакан
- Растительное масло — 6 ст. л.
- Соль — 2 ст. л.
- Гвоздика — 6 шт.
- Вода — 400 мл
Простерилизуйте банки и крышки. Всыпьте соль, сахар и гвоздику в кипяток, влейте масло. Доведите до кипения во второй раз. Перцы разместите в кастрюле с толстым дном, залейте маринадом, поставьте на огонь и варите 10 минут после закипания. Распределите перцы по банкам. В маринад вмешайте уксус, в третий раз вскипятите и залейте овощи. Закатайте, дайте полностью остыть.
Острый перец в медовом маринаде
- Перец острый — 500 г
- Чеснок — 20 г
- Мед (сорт по вкусу) — 3 ст. л.
- Уксус 9% — 250 мл
- Уксус яблочный — 250 мл
- Зерна кориандра — 15 г
- Петрушка свежая — 5-6 веточек
- Соль — 1/2 ст. л.
Простерилизуйте банки и крышки. Смешайте два вида уксуса и мед. Перцы нарежьте кружочками. Чеснок очистите и нарежьте слайсами. Петрушку промойте и нарежьте. Засыпьте на дно банок чеснок, кориандр и зелень. Далее положите перцы, влейте маринад, плотно закройте. Оставьте настаиваться минимум на 1,5 месяца.
Острый перец с луком и чесноком
- Перец острый — 900 г
- Чеснок — 10 зубчиков
- Лук — 2-3 шт.
- Тимьян сушеный — 1 ч. л.
- Лавровый лист — 4 шт.
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Вода — 140 мл
- Уксус винный 6% — 660 мл
Простерилизуйте банки и крышки. Перцы нарежьте колечками (семена можно не удалять), лук — полукольцами, чеснок — толстыми слайсами. Соедините нарезанные ингредиенты, всыпьте тимьян. Вскипятите воду, всыпьте соль и сахар. Когда сыпучие ингредиенты почти полностью растворятся, влейте уксус и варите до полного растворения. Залейте овощи маринадом, распределите по банкам. Закатайте, оставьте остывать под плотной тканью (например, одеялом).
Аджика из острого перца и чеснока
- Перец острый — 500 г
- Чеснок — 300 г
- Соль — по вкусу
Чеснок очистите. Перец разрежьте пополам и удалите семена. Пропустите ингредиенты через мясорубку, перемешайте, посолите. Распределите по сухим стерилизованным банкам.
Острый перец, засоленный холодным способом
- Острый перец — 0,8–1 кг
- Соль — 2 ст. л.
- Вода — 0,5 л
Удалите у перцев плодоножки. Проткните перцы вилкой, чтобы они лучше замариновались. Разместите перцы в банках вплотную друг к другу. Растворите соль в подогретой воде. Когда рассол остынет, залейте перцы рассолом. Накройте крышкой или тарелкой, сверху установите грузик, накройте полотенцем. Оставьте перцы засаливаться в тепле минимум на пять дней. Далее плотно закройте крышкой.
Перец «цицак» по-армянски
- Острый перец сорта «цицак» — 500 г
- Укроп — 200 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Соль — 20 г
- Вода — 1 л
Растворите соль в горячей воде. На дно глубокой емкости выложите часть нарезанных укропа и чеснока. Сверху плотно выложите перцы, посыпьте остатками чеснока и зелени. Залейте рассолом так, чтобы он полностью покрыл перцы. Накройте крышкой или тарелкой, сверху установите грузик, оставьте в прохладном месте на две недели. Распределите по стерилизованным банкам.
Острый перец по-корейски
- Острый перец — 8 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Кориандр молотый — 1/2 ч. л.
- Перец горошком — 7 шт.
- Уксус 9% — 1,5 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 1/2 ч. л.
- Вода — 180 мл
Простерилизуйте банки с крышками. Перцы плотно разместите в банке. Добавьте чеснок, нарезанный ломтиками, специи. Сахар и соль растворите в воде, доведите до кипения. Залейте перцы получившимся маринадом, настаивайте 7 минут под крышкой. Перелейте маринад в кастрюлю, повторно вскипятите, влейте к перцам. Вновь верните маринад в кастрюлю, вскипятите и добавьте уксус. Влейте к перцам. Банки переверните. Теперь они должны остыть под плотной тканью.
Перец «бараний рог» с приправой для корейской моркови
- Перец сорта «бараний рог» — 7 шт.
- Чеснок — 6 зубчиков
- Соль — 1 ч. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Уксус 9% — 3 ст. л.
- Перец горошком — 10 шт.
- Приправа для корейской моркови — 1 ч. л.
- Вода — 500 мл
Простерилизуйте банки с крышками. Разместите перцы в банке вплотную друг к другу. Пустоты между перцами заполните очищенным чесноком. Влейте кипящую воду, накройте крышкой и настаивайте 10 минут. Затем перелейте воду в кастрюлю или сотейник. Добавьте перец, лаврушку и корейскую приправу, доведите до кипения. Добавьте уксус. Заполните банки маринадом. Закройте или закатайте банки, оставьте остывать.
Маринованный перец с горчицей и медом
- Острый перец — 300 г
- Мед (любой сорт) — 2 ст. л.
- Зерна горчицы — 1 ч. л.
- Перец горошком — 7 шт.
- Уксус 9% — 100 мл
Перцы промойте, проколите вилкой или зубочисткой, чтобы они лучше замариновались. На дно банки всыпьте горчицу и перец, сверху разместите перцы вплотную друг к другу. Соедините уксус и мед, перемешайте. Заполните банку с перцем маринадом. Плотно закройте банку.
Аджика с острым перцем, помидорами и яблоками
- Острый перец — 100 г
- Помидоры — 1 кг
- Болгарский перец — 1 кг
- Морковь — 1 кг
- Яблоки — 1 кг
- Чеснок — 200 г
- Масло растительное — 1 стакан
- Уксус 9% — 1 стакан
- Сахар — 1 стакан
- Соль — 5–7 ст. л. (по вкусу)
Простерилизуйте банки и крышки. Ингредиенты промойте и при необходимости очистите. Пропустите через мясорубку помидоры, морковь, два вида перца и яблоки. Соедините получившееся пюре в глубокой емкости, варите на среднем огне 1 час. Далее проверните через мясорубку чеснок, добавьте к пюре. Следом всыпьте соль, сахар, влейте масло и уксус. Доведите смесь до кипения, распределите по банкам. Закатайте, переверните и оставьте остывать под плотной тканью.