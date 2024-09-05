10 рецептов острого перца на зиму

Любите жгучие блюда? Тогда острые перцы на зиму — то, что вам нужно. Приводим 10 рецептов огненных закусок.

Классический маринованный острый перец

Острый перец — 1 кг

Сахар — 1 стакан

Уксус 9% — 1 стакан

Растительное масло — 6 ст. л.

Соль — 2 ст. л.

Гвоздика — 6 шт.

Вода — 400 мл

Простерилизуйте банки и крышки. Всыпьте соль, сахар и гвоздику в кипяток, влейте масло. Доведите до кипения во второй раз. Перцы разместите в кастрюле с толстым дном, залейте маринадом, поставьте на огонь и варите 10 минут после закипания. Распределите перцы по банкам. В маринад вмешайте уксус, в третий раз вскипятите и залейте овощи. Закатайте, дайте полностью остыть.

Острый перец в медовом маринаде

Перец острый — 500 г

Чеснок — 20 г

Мед (сорт по вкусу) — 3 ст. л.

Уксус 9% — 250 мл

Уксус яблочный — 250 мл

Зерна кориандра — 15 г

Петрушка свежая — 5-6 веточек

Соль — 1/2 ст. л.

Простерилизуйте банки и крышки. Смешайте два вида уксуса и мед. Перцы нарежьте кружочками. Чеснок очистите и нарежьте слайсами. Петрушку промойте и нарежьте. Засыпьте на дно банок чеснок, кориандр и зелень. Далее положите перцы, влейте маринад, плотно закройте. Оставьте настаиваться минимум на 1,5 месяца.

Острый перец с луком и чесноком

Перец острый — 900 г

Чеснок — 10 зубчиков

Лук — 2-3 шт.

Тимьян сушеный — 1 ч. л.

Лавровый лист — 4 шт.

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Вода — 140 мл

Уксус винный 6% — 660 мл

Простерилизуйте банки и крышки. Перцы нарежьте колечками (семена можно не удалять), лук — полукольцами, чеснок — толстыми слайсами. Соедините нарезанные ингредиенты, всыпьте тимьян. Вскипятите воду, всыпьте соль и сахар. Когда сыпучие ингредиенты почти полностью растворятся, влейте уксус и варите до полного растворения. Залейте овощи маринадом, распределите по банкам. Закатайте, оставьте остывать под плотной тканью (например, одеялом).

Аджика из острого перца и чеснока

Перец острый — 500 г

Чеснок — 300 г

Соль — по вкусу

Чеснок очистите. Перец разрежьте пополам и удалите семена. Пропустите ингредиенты через мясорубку, перемешайте, посолите. Распределите по сухим стерилизованным банкам.

Острый перец, засоленный холодным способом

Острый перец — 0,8–1 кг

Соль — 2 ст. л.

Вода — 0,5 л

Удалите у перцев плодоножки. Проткните перцы вилкой, чтобы они лучше замариновались. Разместите перцы в банках вплотную друг к другу. Растворите соль в подогретой воде. Когда рассол остынет, залейте перцы рассолом. Накройте крышкой или тарелкой, сверху установите грузик, накройте полотенцем. Оставьте перцы засаливаться в тепле минимум на пять дней. Далее плотно закройте крышкой.

Перец «цицак» по-армянски

Острый перец сорта «цицак» — 500 г

Укроп — 200 г

Чеснок — 3 зубчика

Соль — 20 г

Вода — 1 л

Растворите соль в горячей воде. На дно глубокой емкости выложите часть нарезанных укропа и чеснока. Сверху плотно выложите перцы, посыпьте остатками чеснока и зелени. Залейте рассолом так, чтобы он полностью покрыл перцы. Накройте крышкой или тарелкой, сверху установите грузик, оставьте в прохладном месте на две недели. Распределите по стерилизованным банкам.

Острый перец по-корейски

Острый перец — 8 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Кориандр молотый — 1/2 ч. л.

Перец горошком — 7 шт.

Уксус 9% — 1,5 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1/2 ч. л.

Вода — 180 мл

Простерилизуйте банки с крышками. Перцы плотно разместите в банке. Добавьте чеснок, нарезанный ломтиками, специи. Сахар и соль растворите в воде, доведите до кипения. Залейте перцы получившимся маринадом, настаивайте 7 минут под крышкой. Перелейте маринад в кастрюлю, повторно вскипятите, влейте к перцам. Вновь верните маринад в кастрюлю, вскипятите и добавьте уксус. Влейте к перцам. Банки переверните. Теперь они должны остыть под плотной тканью.

Перец «бараний рог» с приправой для корейской моркови

Перец сорта «бараний рог» — 7 шт.

Чеснок — 6 зубчиков

Соль — 1 ч. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Уксус 9% — 3 ст. л.

Перец горошком — 10 шт.

Приправа для корейской моркови — 1 ч. л.

Вода — 500 мл

Простерилизуйте банки с крышками. Разместите перцы в банке вплотную друг к другу. Пустоты между перцами заполните очищенным чесноком. Влейте кипящую воду, накройте крышкой и настаивайте 10 минут. Затем перелейте воду в кастрюлю или сотейник. Добавьте перец, лаврушку и корейскую приправу, доведите до кипения. Добавьте уксус. Заполните банки маринадом. Закройте или закатайте банки, оставьте остывать.

Маринованный перец с горчицей и медом

Острый перец — 300 г

Мед (любой сорт) — 2 ст. л.

Зерна горчицы — 1 ч. л.

Перец горошком — 7 шт.

Уксус 9% — 100 мл

Перцы промойте, проколите вилкой или зубочисткой, чтобы они лучше замариновались. На дно банки всыпьте горчицу и перец, сверху разместите перцы вплотную друг к другу. Соедините уксус и мед, перемешайте. Заполните банку с перцем маринадом. Плотно закройте банку.

Аджика с острым перцем, помидорами и яблоками

Острый перец — 100 г

Помидоры — 1 кг

Болгарский перец — 1 кг

Морковь — 1 кг

Яблоки — 1 кг

Чеснок — 200 г

Масло растительное — 1 стакан

Уксус 9% — 1 стакан

Сахар — 1 стакан

Соль — 5–7 ст. л. (по вкусу)

Простерилизуйте банки и крышки. Ингредиенты промойте и при необходимости очистите. Пропустите через мясорубку помидоры, морковь, два вида перца и яблоки. Соедините получившееся пюре в глубокой емкости, варите на среднем огне 1 час. Далее проверните через мясорубку чеснок, добавьте к пюре. Следом всыпьте соль, сахар, влейте масло и уксус. Доведите смесь до кипения, распределите по банкам. Закатайте, переверните и оставьте остывать под плотной тканью.