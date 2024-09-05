Заготавливаем помидоры на зиму: рецепт с базиликом

Помидоры с базиликом — это ароматная заготовка, которая сохраняет вкус лета в каждой банке. Такое сочетание особенно популярно в средиземноморской кухне. Свежая зелень придает блюдам особую пикантность. Готовить помидоры с базиликом на зиму легко и быстро, а результат порадует даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты

Томаты (берите плотные и небольшие) — 2 кг

Зубчики чеснока — 3-4 шт.

Вода питьевая — 1 л

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Свежая зелень (базилик) — 1 пучок

Перец черный горошком — 5–7 шт. Уксус 9% — 2 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Пошаговый рецепт приготовления

Хорошенько промойте томаты и проколите каждый в нескольких местах зубочисткой или другой деревянной палочкой, чтобы они не лопнули при заливке кипятком. Чеснок очистите и нарежьте дольками. Пучок зелени промойте и обсушите.

В предварительно подготовленные банки уложите чеснок, лаврушку, перец горошком и несколько листочков базилика. Затем плотно уложите помидоры, чередуя их с оставшимися листьями базилика.

В это время вскипятите воду, добавьте к ней сахар, соль и залейте туда же уксус. Доведите маринад до кипения и сразу же отправьте его к помидорам в банки. Убедитесь, что жидкость покрыла все ингредиенты целиком.

Закройте банки и стерилизуйте их в большой кастрюле с кипятком от 10 до 20 минут в зависимости от объема банок. Потом осторожно достаньте банки, переверните их вверх дном, заверните в одеяло или полотенце и остудите.