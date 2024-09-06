Яблочная пастила: готовим низкокалорийный десерт самостоятельно

Яблочную пастилу можно с легкостью приготовить самому дома. А еще эта сладость очень полезная. Часто ее готовят и вовсе без сахарного песка, консервантов. Наш рецепт пастилы отлично подойдет для всех заботящихся о правильном питании, ищущих полезные альтернативы сладостям.

Ингредиенты

Яблоки (берите покислее)

2 кг Сахарный песок (по желанию)

100–200 г Вода

100 мл Ваниль, приправы, корица — по желанию

Способ приготовления

Как следует промойте яблоки, удалите кожуру, семечки и твердую серединку. Затем нарежьте наши ингредиенты на небольшие кусочки. Так они куда быстрее сварятся.

Отправьте яблочки в подходящую емкость, добавьте где-то 100 мл питьевой воды, варите, пока плоды не станут мягкими (это займет где-то минут 15–20). Далее стоит превратить яблоки в пюре: воспользуйтесь для этого блендером.

В получившуюся массу можете добавить любимые приправы. Рекомендуем взять ваниль и корицу. Если хотите сделать пастилу послаще, добавьте в пюре сахар.

При желании добавьте сахар и специи — рекомендуем ваниль или корицу. Хорошо перемешайте пюре и попробуйте на вкус.

Яблочное пюре аккуратно уложите на предварительно покрытый бумагой или пергаментом противень. Следите за толщиной слоя: лучше, чтобы она не превышала 0,5 см. Готовьте блюдо в духовке на температуре в 50–70 градусов. Немного приоткройте дверь. Время сушки будет варьироваться от 6 до 12 часов, в зависимости от толщины слоя и влажности яблок.

Получившаяся сладость не должна липнуть к пальцам. Осторожно снимайте блюдо. Готовую пастилу можно нарезать на полосочки или свернуть в рулетики.

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