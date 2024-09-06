Готовим патиссоны с чесноком, жаренные на сковороде

Патиссоны улучшают работу пищеварения, выводят холестерин и используются для профилактики гипертонии. А патиссоны, обжаренные с чесноком на сковороде, еще и сытные.

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Состав

Патиссоны — 600 г

Зубчики чеснока — 2 шт.

Мука пшеничная — 80 г

Масло растительное — 2 ст. л. для обжаривания

Соль, перец — по желанию

Способ приготовления

Нарежьте патиссоны вдоль. Сделайте кусочки слишком тонкими — около 10 мм.

Плодоножки удалите. Переместите кусочки в глубокую емкость.

Всыпьте к патиссонам спрессованный чеснок, соль и перец. Теперь ингредиенты должны пропитаться: хватит 13–15 минут. От выделившейся жидкости нужно избавиться.

Обваляйте овощи в муке. Следите, чтобы она покрыла ломтики со всех сторон.

Пересыпьте ломтики в сковородку с разогретым маслом. Обжарьте до румяности со всех сторон.

Овощи готовы! Подавайте с любимым соусом.