Готовим патиссоны с чесноком, жаренные на сковороде: с пользой для здоровья
Патиссоны улучшают работу пищеварения, выводят холестерин и используются для профилактики гипертонии. А патиссоны, обжаренные с чесноком на сковороде, еще и сытные.
Состав
- Патиссоны — 600 г
- Зубчики чеснока — 2 шт.
- Мука пшеничная — 80 г
- Масло растительное — 2 ст. л. для обжаривания
- Соль, перец — по желанию
Способ приготовления
Нарежьте патиссоны вдоль. Сделайте кусочки слишком тонкими — около 10 мм.
Плодоножки удалите. Переместите кусочки в глубокую емкость.
Всыпьте к патиссонам спрессованный чеснок, соль и перец. Теперь ингредиенты должны пропитаться: хватит 13–15 минут. От выделившейся жидкости нужно избавиться.
Обваляйте овощи в муке. Следите, чтобы она покрыла ломтики со всех сторон.
Пересыпьте ломтики в сковородку с разогретым маслом. Обжарьте до румяности со всех сторон.
Овощи готовы! Подавайте с любимым соусом.