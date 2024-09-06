Рецепт кабачковой икры с помидорами: угощение на зиму

Рецепт кабачковой икры с помидорами: угощение через мясорубку на зиму
Домашняя икра из кабачков — это сытная и ароматная закуска из натуральных ингредиентов. Рассказываем, как провернуть кабачковую икру с помидорами через мясорубку: самое то на зиму.
Ингредиенты
- Кабачки — 1 кг
- Помидоры — 300 г
- Морковь — 300 г
- Лук — 300 г
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Растительное масло — 50 мл
- Лавровый лист — 2 шт.
- Перец горошком — 2–3 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 1 ст.д.
- Уксус 9% — 1 ст. л.
Способ приготовления
Стерилизуйте банки с крышками.
Кабачки нарежьте, очистите от кожуры и семян. Проверните мякоть через мясорубку, выложите в кастрюлю.
Очищенные морковь и луковицы проверните через мясорубку и пересыпьте в сковороду с разогретым маслом. Жарьте 10 минут, не забывая помешивать.
Всыпьте зажарку к кабачковому пюре.
Томаты измельчите с помощью мясорубки и добавьте к другим ингредиентам.
Перемешайте овощное пюре и тушите 1 час на слабом огне.
Всыпьте соль и сахар, вмешайте томатную пасту, готовьте 40 минут.
Добавьте перец, лаврушку и спрессованный чеснок. Готовьте 20 минут, затем удалите лавровые листья и перец, влейте уксус и перемешайте.
Распределите икру по банкам.
Вместительную кастрюлю застелите полотенцем. Разместите в ней банки, залейте водой по плечики, прикройте крышками, не завинчивая. Поставьте на огонь. Держите банки 10 минут в кипящей воде.
Закатайте банки, накройте плотной тканью и дайте остыть.
Кабачковая икра готова!