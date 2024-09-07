Рецепт для похудения: салат с куриной грудкой

Если у вас нет времени на готовку, попробуйте этот рецепт салата с куриной грудкой. Он может стать хорошим дополнением к гречке, картофелю или макаронам и совсем не навредит фигуре — всего 130 ккал на 100 г.

На три порции возьмите 70 г листьев салата, 150 г куриной грудки, 200 г помидоров черри, 100 г огурцов, 50 г болгарского перца, 50 г лука, четыре столовые ложки растительного масла, чайную ложку зернистой горчицы, чесночный порошок, соль, перец и лимонный сок по вкусу.

Грудку нарежьте тонкими полосками и обжарьте на сковороде с маслом, посыпьте чесночным порошком, посолите и постоянно помешивайте. Листья салата помойте и обсушите на бумажных полотенцах, выложите в глубокую емкость.

Нарежьте черри и огурец любым удобным способом, отправьте к салату. Лук почистите и нарежьте тонкими полукольцами, добавьте к остальным ингредиентам.

Приготовьте заправку: смешайте в отдельной емкости растительное масло и зерновую горчицу. Добавьте к салату грудку и полейте сверху заправкой, сбрызните лимонным соком, посолите, поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте. Блюдо готово!

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