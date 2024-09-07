Как добиться хрустящей корочки на жареном картофеле

Готовить необходимо при высокой температуре с большим количеством заранее подогретого масла.

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Солить блюдо следует уже после обжарки. Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Во-первых, чтобы картофель жарился, нужна высокая температура. Во-вторых, много масла, заранее подогретого. Теоретически его можно потом влить, но нет. Также не важно, как вы режете картофель, крупно, тонкой соломкой, способов нарезки множество. Самое главное при жарке картофеля, его должно быть не очень много, чтобы он спокойно переворачивался, чтобы был оборот воздуха и, чтобы он как раз не слипался. Ну и картофель мы солим в конце, чтобы получилась корочка. И близка по духу картофелю приправа — это мускатный орех, его нужно буквально чуть-чуть, на кончике ножа».

Ранее нутрициолог Екатерина Пырьева рассказала, что детям нельзя есть картошку фри чаще раза в месяц. Продукт отличается повышенной калорийностью. Употребление блюда после длительной прогулки в редких случаях допустимо, отметила специалист.