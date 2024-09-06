Заесть стресс и не навредить фигуре: топ безобидных продуктов

В борьбе со стрессом в ход нередко идут гастрономические вредности, которые не только не помогают снять напряжение, но и быстро портят фигуру. Однако совсем отказываться от перекусов, пусть и по вечерам, не стоит. Диетолог Елена Петросян подсказала нам продукты, которые никак не скажутся на ваших формах и при этом придадут бодрости.

Рыба

Рыба и моллюски содержат невероятно полезный элемент — омега−3. В достаточных количествах омега−3 позволяет избежать тревожного расстройства и является неплохой профилактикой депрессии, так как помогает мозгу держать стресс под контролем.

Елена: «В этом случае особенно полезна жирная рыба — сардины, скумбрия, лосось и форель».

Если вы не большой поклонник рыбных продуктов в чистом виде, можно разбавить рацион морской капустой, эффект будет тот же.

Подогретое молоко

Несмотря на то, что диетологи не рекомендуют взрослым людям увлекаться молоком, теплый напиток позволяет довольно быстро снять напряжение. Главное, употреблять жирный продукт не слишком часто и в умеренных количествах.

Елена: «В молоке содержится триптофан, он активирует производство серотонина, а он трансформируется в мелатонин, отсюда и хороший сон».

Чем лучше сон, тем меньше стресса накапливает ваш организм, и тем лучше происходит обмен веществ.

Клубника и апельсины

И в том, и в другом продукте содержится достаточно витамина С, чтобы восполнить дневную норму. По словам нашего эксперта, всего 100 г. ягод клубники позволят за полчаса снизить уровень тревожности, что особенно актуально в период активной учебы или во время неприятной ситуации на работе. Заменить клубнику можно не только апельсином, но и грейпфрутом, однако будьте осторожнее, если у вас есть проблемы с ЖКТ.

Авокадо

Еще один бесценный источник омега−3. Не забывайте, что несмотря на невероятную пользу авокадо, продукт довольно жирный и злоупотреблять им не стоит, если вы заботитесь о фигуре. Диетолог советует добавить в рацион тосты из цельнозернового хлеба и авокадо как минимум пару раз в неделю, чтобы повысить концентрацию, сохранить эмоциональное равновесие и не набрать лишний вес.

Творог

Отличный продукт для полноценного завтрака. Выбирайте творог жирностью не менее 2%, в нем содержится достаточно белка, кальция и каротиноидов, которые необходимы для поддержания оптимальной работы нервной системы. В дополнение к творогу диетолог рекомендует добавлять отварные яйца, которые дополнять комплекс необходимых организму веществ витамином D. И главное — никаких побочных эффектов для фигуры.