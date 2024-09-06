Фаршированные перцы с булгуром: пошаговый рецепт
Фаршированные перцы — это универсальное блюдо, которое можно готовить с различными начинками. В этом рецепте вместо привычного риса используется булгур, который придает блюду необычный вкус и текстуру. Этот вариант фаршированных перцев подойдет для тех, кто ищет новые идеи для повседневного меню.
Ингредиенты
- Перцы — 6–8 шт.
- Булгур — 200 г
- Луковица — 1 шт.
- Морковка — 1 шт.
- Фарш (свинина, говядина или курица) — 400 г
- Помидоры (свежие или в собственном соку) — 2 шт.
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Соль, приправы, перец — по вкусу
- Подсолнечное масло — 2 ст. л.
- Вода или бульон — 1 л
- Травы свежие — для подачи
Пошаговый рецепт приготовления
Предварительно подготовьте перцы: помойте их как следует, избавьте от перегородок и семян. Будьте аккуратны и не сломайте плоды.
Булгур залейте кипятком в соотношении 1:2 и оставьте под крышкой на 15 минут, чтобы он набух.
Лук мелко нарежьте, морковь натрите. Разогрейте подсолнечное масло на сковородке и обжарьте там морковку с луком до мягкости. Добавьте фарш и готовьте, пока он не поменяет цвет. Получившуюся массу смешайте с булгуром, посолите, поперчите, добавьте любимых приправ.
Наполните каждый перчик получившейся начинкой плотно. Составьте их в кастрюлю. Отправьте туда же нарезанные помидоры, томатную пасту и воду или бульон. Тушите под крышкой на среднем огне около часа, пока перцы не станут мягкими.
Подавайте фаршированные перцы горячими, посыпанными свежими травами. Дополнительно можно подать соус, образовавшийся при тушении, в качестве подливы.
Делимся полезной информацией о фаршированных перцах с булгуром:
- калорийность — около 130 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 1 часа 20 минут.
Ранее мы рассказывали, как приготовить фаршированные перцы в духовке.