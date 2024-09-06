Фаршированные перцы с булгуром: пошаговый рецепт

Фаршированные перцы — это универсальное блюдо, которое можно готовить с различными начинками. В этом рецепте вместо привычного риса используется булгур, который придает блюду необычный вкус и текстуру. Этот вариант фаршированных перцев подойдет для тех, кто ищет новые идеи для повседневного меню.

Ингредиенты

Перцы — 6–8 шт.

Булгур — 200 г

Луковица — 1 шт.

Морковка — 1 шт.

Фарш (свинина, говядина или курица) — 400 г

Помидоры (свежие или в собственном соку) — 2 шт.

Томатная паста — 1 ст. л.

Соль, приправы, перец — по вкусу

Подсолнечное масло — 2 ст. л.

Вода или бульон — 1 л

Травы свежие — для подачи

Пошаговый рецепт приготовления

Предварительно подготовьте перцы: помойте их как следует, избавьте от перегородок и семян. Будьте аккуратны и не сломайте плоды.

Булгур залейте кипятком в соотношении 1:2 и оставьте под крышкой на 15 минут, чтобы он набух.

Лук мелко нарежьте, морковь натрите. Разогрейте подсолнечное масло на сковородке и обжарьте там морковку с луком до мягкости. Добавьте фарш и готовьте, пока он не поменяет цвет. Получившуюся массу смешайте с булгуром, посолите, поперчите, добавьте любимых приправ.

Наполните каждый перчик получившейся начинкой плотно. Составьте их в кастрюлю. Отправьте туда же нарезанные помидоры, томатную пасту и воду или бульон. Тушите под крышкой на среднем огне около часа, пока перцы не станут мягкими.

Подавайте фаршированные перцы горячими, посыпанными свежими травами. Дополнительно можно подать соус, образовавшийся при тушении, в качестве подливы.

Делимся полезной информацией о фаршированных перцах с булгуром:

калорийность — около 130 ккал на 100 г;

время приготовления — около 1 часа 20 минут.

Ранее мы рассказывали, как приготовить фаршированные перцы в духовке.