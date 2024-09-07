Новая технология позволит выпекать хлеб на 20% быстрее

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) запатентовали новую технологию, которая позволит хлебопекам на полчаса сократить временные затраты при выпекании хлеба. При этом итоговый продукт будет обогащен большим по сравнению с обычным хлебом количеством полезных веществ, белка и витаминов.

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Новая технология выпекания хлеба предполагает всего один новый этап в процессе, говорится в сообщении, с которым ознакомилась sfera.fm — подготовку мучной смеси в смесителе. Это не потребует установки нового оборудования и не повлияет существенно на уже действующую линию производства хлеба на предприятии, при этом процесс приготовления хлеба ускорится на 20% — то есть, на полчаса.

Новая технология предполагает, что в рецептуру будет добавлен один новый компонент, а именно растительный полисахарид арабиногалактан, который добывается методом экстракции из древесины сибирской или даурской лиственницы, говорится в комментарии ученых для издания ТАСС. Такая добавка будет одновременно играть роль стабилизатора, эмульгатора и влагоудерживающего агента в технологических процессах, при этом она снижает уровень холестерина в крови, восстанавливает клетки печени, является пребиотиком и иммуностимулятором.

Суточная норма хлеба с данной добавкой будет на 26% удовлетворять потребность человека в белке, более чем на треть закрыть потребность в витаминах В1, В6 и РР, на 50% удовлетворить потребность в цинке, магнии и фосфоре, и в такой или иной мере закрыть потребность в некоторых других полезных веществах.

Ранее sfera.fm сообщала, что НИИХП разработал хлеб с топинамбуром для функционального питания.