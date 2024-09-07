Пошаговый рецепт хреновины с яблоками

Хреновина с яблоками — это необычный вариант традиционной хреновины, в котором яблоки добавляют сладость и мягкость остроте хрена. Этот соус отлично подходит для подачи к мясным блюдам, холодным закускам и просто как пикантное дополнение к повседневным блюдам.

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Ингредиенты

Корень хрена — 200 г;

Яблоки (берите кисло-сладкие) — 2 шт;

Чеснок — 5–7 зубчиков;

Сахарный песок — 1 ст. л;

Соль поваренная — 1 ч. л;

Уксус 9% — 2 ст. л;

Вода — 100 мл.

Пошаговый рецепт приготовления

Хорошенько промойте, а затем почистите корень хрена, яблоки и чеснок. Из яблок следует убрать семена.

Нарежьте хрен и яблоки на маленькие кусочки. Затем пропустите все эти ингредиенты вместе с чесноком через мясорубку или измельчите в комбайне или блендере до пюреобразного состояния.

Залейте в получившуюся смесь уксус, добавьте туда же сахарный песок и соль. Как следует все размешайте.

Добавьте в заготовку немного воды, размешайте снова. Так мы будем добиваться подходящей консистенции: соус должен быть густым, но не слишком сухим.

Готовый соус отправьте в предварительно подготовленную чистую банку, поставьте емкость в холодильник на 1–2 часа для настаивания.

Вот любопытная информация о пищевой ценности хреновины с яблоками:

Калорийность — около 70 ккал на 100 г;

Время приготовления — около 30 минут.

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