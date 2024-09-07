Пошаговый рецепт хреновины с яблоками

Хреновина с яблоками: пошаговый рецепт остро-сладкой закуски
Хреновина с яблоками — это необычный вариант традиционной хреновины, в котором яблоки добавляют сладость и мягкость остроте хрена. Этот соус отлично подходит для подачи к мясным блюдам, холодным закускам и просто как пикантное дополнение к повседневным блюдам.
Ингредиенты
- Корень хрена — 200 г;
- Яблоки (берите кисло-сладкие) — 2 шт;
- Чеснок — 5–7 зубчиков;
- Сахарный песок — 1 ст. л;
- Соль поваренная — 1 ч. л;
- Уксус 9% — 2 ст. л;
- Вода — 100 мл.
Пошаговый рецепт приготовления
Хорошенько промойте, а затем почистите корень хрена, яблоки и чеснок. Из яблок следует убрать семена.
Нарежьте хрен и яблоки на маленькие кусочки. Затем пропустите все эти ингредиенты вместе с чесноком через мясорубку или измельчите в комбайне или блендере до пюреобразного состояния.
Залейте в получившуюся смесь уксус, добавьте туда же сахарный песок и соль. Как следует все размешайте.
Добавьте в заготовку немного воды, размешайте снова. Так мы будем добиваться подходящей консистенции: соус должен быть густым, но не слишком сухим.
Готовый соус отправьте в предварительно подготовленную чистую банку, поставьте емкость в холодильник на 1–2 часа для настаивания.
Вот любопытная информация о пищевой ценности хреновины с яблоками:
- Калорийность — около 70 ккал на 100 г;
- Время приготовления — около 30 минут.
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