Медовуха — это сладкий слабоалкогольный напиток на основе меда. В него часто добавляют пряности, фрукты или ягоды. Благодаря им напиток приобретает пикантные вкусовые нотки. Рассказываем, как сделать медовуху в домашних условиях.

© unsplash

Простой рецепт медовухи из четырех ингредиентов

Мед — 350 г;

Дрожжи пивные — 1 ч. л;

Хмель — 1 ч. л;

Вода — 2 л.

Доведите воду до кипения. Добавьте мед, мешайте до полного растворения и кипятите 5 минут. В процессе удаляйте пену. Перелейте смесь во вместительную стеклянную банку, дайте остыть до комнатной температуры, добавьте хмель и дрожжи. Накройте банку сложенной в несколько раз марлей, уберите в теплое место на 5–7 дней. Процедите медовуху через марлю, разлейте по бутылкам и оставьте в прохладном месте на 7 дней.

Рецепт медовухи с яблочным соком

Мед — 1,5 л;

Яблочный сок — 1,5 л;

Дрожжи винные — 2 г;

Сахар — 50 г;

Вода — 3 л.

Соедините мед с водой, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. На этом этапе нужно отмерить уровень жидкости. Готовьте медовый взвар — сыту — на слабом огне, пока на поверхности не перестанет образовываться пена (в процессе пену необходимо снимать). Добавьте воды до первоначального уровня, вскипятите и снимите с огня.

Когда сыта остынет до 30 градусов, соедините ее с яблочным соком, перелейте в стерильную емкость для брожения. Дрожжи залейте стаканом взвара и оставьте на 20 минут под салфеткой, добавьте в сыту. Оставьте при комнатной температуре под гидрозатвором. Через месяц слейте медовуху с помощью трубки, чтобы избавиться от осадка. Оставьте под гидрозатвором еще на три дня и снова слейте.

Распределите медовуху по стерилизованным банкам, в каждую банку предварительно всыпьте по 1 ч. л. сахара. Плотно закройте и оставьте на три недели при комнатной температуре.

Рецепт медовухи с пряностями

Мед — 1,2 кг;

Хмель — 6 г;

Орех мускатный — 1/2 шт;

Корица молотая — 1/2 ч. л;

Цедра лимона — горсть;

Перец душистый — 5 шт;

Гвоздика — 4–5 шт;

Имбирь свежий — 20 г;

Дрожжи винные — 1 ч. л;

Вода — 3,5 л;

Фруктоза — 4–6 ч. л.

Соедините мед с теплой водой, доведите до кипения и варите на медленном огне. Отметьте уровень воды. В процессе снимайте пену. Как только выделение пены прекратится, долейте воду до первоначального уровня. Добавьте пряности, заранее завернутые в марлевый мешочек, готовьте 30–40 минут. Дайте сыте остыть до 30 градусов, распределите по стерилизованным сосудам.

Замочите дрожжи в одном стакане сыты, оставьте на 20 минут, затем влейте к сыте. Оставьте в теплом месте на две недели под гидрозатвором. Слейте с осадка, снова поставьте под затвор. Когда медовуха осветлится, снова слейте с осадка. Теперь медовуху можно употреблять либо подсластить.

Если вы хотите медовуху послаще, то добавьте в повторно слитый напиток фруктозу в расчете 1,5 ч. л. на 1 л. Всыпьте немного дрожжей и уберите в темное место на месяц.

Теперь вы знаете, как сделать медовуху в домашних условиях. Крепость готового напитка составляет 9–12%.