Как сделать медовуху в домашних условиях: 3 рецепта с добавками
Медовуха — это сладкий слабоалкогольный напиток на основе меда. В него часто добавляют пряности, фрукты или ягоды. Благодаря им напиток приобретает пикантные вкусовые нотки. Рассказываем, как сделать медовуху в домашних условиях.
Простой рецепт медовухи из четырех ингредиентов
- Мед — 350 г;
- Дрожжи пивные — 1 ч. л;
- Хмель — 1 ч. л;
- Вода — 2 л.
Доведите воду до кипения. Добавьте мед, мешайте до полного растворения и кипятите 5 минут. В процессе удаляйте пену. Перелейте смесь во вместительную стеклянную банку, дайте остыть до комнатной температуры, добавьте хмель и дрожжи. Накройте банку сложенной в несколько раз марлей, уберите в теплое место на 5–7 дней. Процедите медовуху через марлю, разлейте по бутылкам и оставьте в прохладном месте на 7 дней.
Рецепт медовухи с яблочным соком
- Мед — 1,5 л;
- Яблочный сок — 1,5 л;
- Дрожжи винные — 2 г;
- Сахар — 50 г;
- Вода — 3 л.
Соедините мед с водой, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. На этом этапе нужно отмерить уровень жидкости. Готовьте медовый взвар — сыту — на слабом огне, пока на поверхности не перестанет образовываться пена (в процессе пену необходимо снимать). Добавьте воды до первоначального уровня, вскипятите и снимите с огня.
Когда сыта остынет до 30 градусов, соедините ее с яблочным соком, перелейте в стерильную емкость для брожения. Дрожжи залейте стаканом взвара и оставьте на 20 минут под салфеткой, добавьте в сыту. Оставьте при комнатной температуре под гидрозатвором. Через месяц слейте медовуху с помощью трубки, чтобы избавиться от осадка. Оставьте под гидрозатвором еще на три дня и снова слейте.
Распределите медовуху по стерилизованным банкам, в каждую банку предварительно всыпьте по 1 ч. л. сахара. Плотно закройте и оставьте на три недели при комнатной температуре.
Рецепт медовухи с пряностями
- Мед — 1,2 кг;
- Хмель — 6 г;
- Орех мускатный — 1/2 шт;
- Корица молотая — 1/2 ч. л;
- Цедра лимона — горсть;
- Перец душистый — 5 шт;
- Гвоздика — 4–5 шт;
- Имбирь свежий — 20 г;
- Дрожжи винные — 1 ч. л;
- Вода — 3,5 л;
- Фруктоза — 4–6 ч. л.
Соедините мед с теплой водой, доведите до кипения и варите на медленном огне. Отметьте уровень воды. В процессе снимайте пену. Как только выделение пены прекратится, долейте воду до первоначального уровня. Добавьте пряности, заранее завернутые в марлевый мешочек, готовьте 30–40 минут. Дайте сыте остыть до 30 градусов, распределите по стерилизованным сосудам.
Замочите дрожжи в одном стакане сыты, оставьте на 20 минут, затем влейте к сыте. Оставьте в теплом месте на две недели под гидрозатвором. Слейте с осадка, снова поставьте под затвор. Когда медовуха осветлится, снова слейте с осадка. Теперь медовуху можно употреблять либо подсластить.
Если вы хотите медовуху послаще, то добавьте в повторно слитый напиток фруктозу в расчете 1,5 ч. л. на 1 л. Всыпьте немного дрожжей и уберите в темное место на месяц.
Теперь вы знаете, как сделать медовуху в домашних условиях. Крепость готового напитка составляет 9–12%.