Рецепт компота из сливы

Домашний сливовый компот получается ароматным и в меру сладким. Делимся пошаговым рецептом компота из сливы на зиму: по силам даже начинающему кулинару.

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Ингредиенты

Слива свежая — 600 г;

Сахар — 150 г или по вкусу;

Вода — 1,6–1,7 л.

Способ приготовления

Стерилизуйте банки и крышки.

Сливы переберите, промойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Используйте только свежие плоды без гнильцы.

Распределите сливы по банкам, сверху всыпьте сахар.

Влейте немного кипятка (вода должна чуть покрыть сливы). Оставьте на 20 минут под незакрученными крышками.

Долейте еще кипятка так, чтобы банки заполнились целиком.

Плотно закройте или закатайте банки, поставьте вверх дном, дайте остыть под одеялом или другой плотной тканью.

Компот из сливы на зиму готов! Храните в холодильнике или погребе.

Время приготовления — 35 минут;

Калорийность — 38 ккал на 100 г.

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