Специалисты назвали богатые витамином В6 продукты

Дефицит витамина В6 может привести к усталости, раздражительности, частым головным болям, снижению аппетита. Эксперты Роскачества перечислили продукты, которые богаты этим важным для здоровья нутриентом.

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Основным источником витамина В6 является еда. Высокое содержание этого питательного вещества в следующих продуктах:

Печень говяжья, свиная, куриная;

Скумбрия, сельдь;

Красное мясо и мясо птицы;

Бобовые (фасоль, чечевица);

Грецкий орех;

Семена подсолнечника;

Коровье молоко;

Сыр;

Хлеб ржаной и пшеничный.

Эксперты отмечают, что витамин В6 чувствителен к теплу, влаге и свету. При температуре выше 100 °C он начинает разрушаться. Для сохранения высокой концентрации витамина В в продуктах их лучше отваривать, чем жарить.