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Специалисты Роскачества назвали богатые витамином В6 продукты

Дефицит витамина В6 может привести к усталости, раздражительности, частым головным болям, снижению аппетита. Эксперты Роскачества перечислили продукты, которые богаты этим важным для здоровья нутриентом.

Специалисты назвали богатые витамином В6 продукты
© Чемпионат.com

Основным источником витамина В6 является еда. Высокое содержание этого питательного вещества в следующих продуктах:

  • Печень говяжья, свиная, куриная;
  • Скумбрия, сельдь;
  • Красное мясо и мясо птицы;
  • Бобовые (фасоль, чечевица);
  • Грецкий орех;
  • Семена подсолнечника;
  • Коровье молоко;
  • Сыр;
  • Хлеб ржаной и пшеничный.

Эксперты отмечают, что витамин В6 чувствителен к теплу, влаге и свету. При температуре выше 100 °C он начинает разрушаться. Для сохранения высокой концентрации витамина В в продуктах их лучше отваривать, чем жарить.

Еда