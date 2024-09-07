Специалисты назвали богатые витамином В6 продукты

Специалисты Роскачества назвали богатые витамином В6 продукты
Дефицит витамина В6 может привести к усталости, раздражительности, частым головным болям, снижению аппетита. Эксперты Роскачества перечислили продукты, которые богаты этим важным для здоровья нутриентом.
Основным источником витамина В6 является еда. Высокое содержание этого питательного вещества в следующих продуктах:
- Печень говяжья, свиная, куриная;
- Скумбрия, сельдь;
- Красное мясо и мясо птицы;
- Бобовые (фасоль, чечевица);
- Грецкий орех;
- Семена подсолнечника;
- Коровье молоко;
- Сыр;
- Хлеб ржаной и пшеничный.
Эксперты отмечают, что витамин В6 чувствителен к теплу, влаге и свету. При температуре выше 100 °C он начинает разрушаться. Для сохранения высокой концентрации витамина В в продуктах их лучше отваривать, чем жарить.