Как приготовить классическую шарлотку по бабушкиному рецепту

Шарлотка — нежный пышный пирог, который никого не оставит равнодушным. Возвращаем вкус детства и готовим классическую шарлотку по бабушкиному рецепту.

Ингредиенты

Яблоки — 5 шт.

Куриные яйца — 4 шт.

Сахар — 80 г

Мука пшеничная — 200 г

Разрыхлитель — 3 г

Корица молотая — щепотка (по желанию)

Абрикосовый джем — 2 ч. л. для смазывания (по желанию)

Сливочное масло — 10 г для смазывания формы

Способ приготовления

Яблоки промойте и нарежьте.

Яйца вбейте в глубокую емкость, всыпьте сахар, перемешивайте до образования небольшой пенки.

Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, ложкой замешайте тесто для однородности.

Смажьте форму для выпечки маслом. Влейте тесто, следите за тем, чтобы оно распределилось равномерно.

Выпекайте полчаса при 180 градусах. (Время приготовления может варьироваться в зависимости от особенностей духовки.)

Дайте пирогу немного остыть и смажьте его поверхность джемом.

Классическая шарлотка по бабушкиному рецепту готова!