Как приготовить классическую шарлотку по бабушкиному рецепту

Шарлотка — нежный пышный пирог, который никого не оставит равнодушным. Возвращаем вкус детства и готовим классическую шарлотку по бабушкиному рецепту.
Ингредиенты
- Яблоки — 5 шт.
- Куриные яйца — 4 шт.
- Сахар — 80 г
- Мука пшеничная — 200 г
- Разрыхлитель — 3 г
- Корица молотая — щепотка (по желанию)
- Абрикосовый джем — 2 ч. л. для смазывания (по желанию)
- Сливочное масло — 10 г для смазывания формы
Способ приготовления
Яблоки промойте и нарежьте.
Яйца вбейте в глубокую емкость, всыпьте сахар, перемешивайте до образования небольшой пенки.
Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, ложкой замешайте тесто для однородности.
Смажьте форму для выпечки маслом. Влейте тесто, следите за тем, чтобы оно распределилось равномерно.
Выпекайте полчаса при 180 градусах. (Время приготовления может варьироваться в зависимости от особенностей духовки.)
Дайте пирогу немного остыть и смажьте его поверхность джемом.
Классическая шарлотка по бабушкиному рецепту готова!