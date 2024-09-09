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Как приготовить классическую шарлотку по бабушкиному рецепту: вкус детства

Шарлотка — нежный пышный пирог, который никого не оставит равнодушным. Возвращаем вкус детства и готовим классическую шарлотку по бабушкиному рецепту.

Как приготовить классическую шарлотку по бабушкиному рецепту
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Яблоки — 5 шт.
  • Куриные яйца — 4 шт.
  • Сахар — 80 г
  • Мука пшеничная — 200 г
  • Разрыхлитель — 3 г
  • Корица молотая — щепотка (по желанию)
  • Абрикосовый джем — 2 ч. л. для смазывания (по желанию)
  • Сливочное масло — 10 г для смазывания формы

Способ приготовления

Яблоки промойте и нарежьте.

Яйца вбейте в глубокую емкость, всыпьте сахар, перемешивайте до образования небольшой пенки.

Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, ложкой замешайте тесто для однородности.

Смажьте форму для выпечки маслом. Влейте тесто, следите за тем, чтобы оно распределилось равномерно.

Выпекайте полчаса при 180 градусах. (Время приготовления может варьироваться в зависимости от особенностей духовки.)

Дайте пирогу немного остыть и смажьте его поверхность джемом.

Классическая шарлотка по бабушкиному рецепту готова!

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