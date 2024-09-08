Как готовят пастилу длиной 10 метров

В Армении в самом разгаре сезон приготовления пастилы. Национальный фруктовый десерт делают даже разных размеров, в том числе и гигантских, сообщает «МИР 24» Лилит Мадунц.

На кухне запах сезонных фруктов. Здесь Седа Григорян ставит рекорд за рекордом. Ее визитная карточка – пастила длиной 10 метров.

«Идея мне в голову пришла лет семь назад, мне захотелось провести эксперимент, и он удался. У меня вот такой длинный стол, его муж смастерил специально, чтобы я могла делать свои длинные лаваши. Так что моя пастила может быть в разы длиннее», – рассказала хозяйка Седа Григорян.

Варить пастилу можно из любых фруктов. Седа любит персики, сливы или абрикосы. Готовит лаваш и из тыквы. Моет все в холодной воде и отправляет на плиту. Важно постоянно мешать содержимое кастрюли. Пюре будет готовиться 20 минут.

«Рецепт очень простой, особых секретов нет. Нужно немного терпения, и все. Самое главное – я не добавляю в них сахар. Все натуральное», – хозяйка Седа Григорян.

После по рецепту нужно отделить сок от мякоти, и сушить пастилу на солнце ровно сутки. Каждый фруктовый лаваш Седа украшает национальными узорами. Свои кулинарные творения она возит на специализированные фестивали.

Ближайший фестиваль урожая 14-15 сентября, где хозяйка представит несколько своих работ.