Полезные свойства персика и какие выбрать при покупке

С ботанической точки зрения персики — это «костянки», или косточковые плоды. Как и абрикос, слива, вишня, они содержат семена в твёрдой оболочке, которая окружена съедобной мякотью и кожурой.

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Персик среднего размера (142−170 г) содержит всего 58 ккал и 14 г энергии для мозга и мышц из углеводов. Эти фрукты являются хорошими источниками витаминов C и A.

Кроме того, персики полезны для человека из-за антиоксидантов. Они защищают организм от износа. Согласно исследованиям Национального института здравоохранения, больше всего этих веществ в самых свежих и спелых фруктах.

Спелый персик будет круглым, без признаков зелени, слегка мягким на ощупь. Персики продолжают созревать при комнатной температуре, поэтому их рекомендуется хранить в холодильнике.