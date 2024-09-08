Стоит ли бояться химических консервантов и заменять их натуральными

Российские ученые нашли альтернативу привычным химическим консервантам. Они исследовали натуральные консервирующие вещества и сделали вывод, что они сохраняют фрукты и овощи не хуже химии. По мнению ученых, синтетические консерванты небезопасны, ведь они могут вызвать аллергию, а большие дозы бензоата натрия негативно влияют на нервную систему. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», стоит ли так бояться химических консервантов и заменять их натуральными.

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Ученые предлагают по примеру наших бабушек использовать для консервирования натуральные продукты, такие как экстракт яблочной кожуры, плодов облепихи, листьев черной смородины и виноградного жмыха.

По ее словам, сорбат калия и бензоат натрия — это органические консерванты, которые получают из натуральных продуктов, например, фруктов и овощей. Поэтому их не стоит бояться в консервации и полностью заменять растительными компонентами.

«Природные антиоксиданты-окислители используют давно для защиты от патогенного воздействия свободных радикалов. Это свойство используют и в консервации. Однако со временем изобрели окислители, которые получают промышленным способом. Некоторые ягоды и фрукты обладают антимикробным действием и подавляют рост микроорганизмов. Поэтому идея российских ученых не является новым открытием», — сказала она.

Эксперт отметила, что природные консерванты могут менять свои химические свойства при воздействии воздуха и тепла.

«Именно поэтому консерванты получают промышленным путем, чтобы натуральные консерванты при транспортировке до производства не потеряли необходимые свойства. Полная замена химических консервантов может быть небезопасна», — считает Соломатина.

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