Профессор объяснил, чем полезны сверчки и прочие жуки как еда

Более двух миллиардов людей регулярно едят насекомых. Всё потому, что это — часть их рациона. Но в чём может состоять польза этой пищи для здоровья человека?

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По словам профессора Уилсон-Рэнкин, более двух миллиардов людей в мире едят насекомых. Это значит, что они — основной источник белка для большей части мира.

Чаще всего люди едят жуков, за ними следуют бабочки и моли. Эта практика чаще встречается в странах, которые расположены ближе к экватору.

Больше всего белка на единицу массы — у кузнечиков, сверчков и саранчи. Помимо этого, вы получите и другие вещества, включая антиоксиданты, противовоспалительные средства, незаменимые аминокислоты и клетчатку.

В насекомых содержится небольшое количество моно- и полиненасыщенных жиров. При этом в них есть питательные вещества, которые можно получить из других растительных источников, но не из других источников белка или мяса. Это антигипертензивные компоненты, такие как противовоспалительные вещества и антиоксиданты.

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