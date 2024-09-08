Эксперты перечислили семь полезных свойств грибов

Специалисты отмечают, что любые грибы содержат клетчатку, антиоксиданты, витамины и минералы. Конечно, пользу они принесут только, если куплены в магазине или собраны в безопасном месте.

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Самые важные свойства грибов.

Повышенное настроение и здоровые кости дарит содержание витамина D; А за счет витаминов группы В грибы добавляют энергии. (больше всего их в белых и вешенках); Есть польза для мочевыделительной системы. Такое действие оказывают шиитаке из-за высокого содержания селена; Белые грибы могут благотворно влиять на иммунитет. Они богаты пребиотическими веществами, которые активизируют рост полезных бактерий в кишечнике; Клетчатка снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца и пищеварения. А калий благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы; Включение грибов в рацион поможет контролировать уровень сахара в крови. Это также результат действия клетчатки; За счет высокой пищевой ценности и низкой калорийности грибы подойдут тем, кто хочет похудеть или поддерживать оптимальную массу тела.

Также эксперты дали несколько полезных советов любителям даров леса.

Грибы следует хранить отдельно от других продуктов, поскольку из-за губчатой структуры они быстро впитывают посторонние запахи. По этой же причине грибы легко впитывают воду. Перед приготовлением их не нужно мыть, достаточно аккуратно протереть мягкой щеткой или бумажным полотенцем.

Специалисты также предостерегли от употребления сырых грибов. В них содержится яд агаритин, который разрушается только при нагревании.