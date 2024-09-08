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Веганская кулинария: 5 вкуснейших блюд без мяса

Веганская кулинария становится все более популярной в современном мире. Она предлагает альтернативные рецепты традиционных блюд без использования мяса и других продуктов животного происхождения. В этой статье представлены самые вкусные рецепты веганских блюд, которые обязательно понравятся как веганам, так и тем, кто только начинает знакомиться с этим видом кулинарии.

Веганская кулинария: пять вкуснейших блюд без мяса
© unsplash

Овощной тайский карри

Ингредиенты:

  • 300 мл кокосового молока;
  • 1 ст. л. красной пасты карри;
  • Овощи (1\2 брокколи, 1 морковь, бамбуковые ростки);
  • Лемонграсс, имбирь, листья лайма (по вкусу);
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 луковица;
  • 2 ч. л. лимонного сока.

Приготовление:

  1. Обжарьте карри пасту в кокосовом молоке;
  2. Добавьте нарезанные овощи и варите до готовности;
  3. Подавайте с рисом или лапшой.

Картофельный пюре с грибами

Ингредиенты:

  • 5 картофелин;
  • 300 г грибов;
  • 2 луковицы;
  • 2 зубчика чеснока;
  • Оливковое масло для обжарки;
  • 2 ст. л. соевого соуса.

Приготовление:

  1. Варите картофель и грибы;
  2. Обжарьте лук и чеснок на сковороде;
  3. Смешайте все ингредиенты и взбейте пюре.

Фалафель с хумусом

Ингредиенты:

  • 900 г нута;
  • 1 пучок петрушки;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 1 ч. л. тмина;
  • 1 ч. л. кориандра;
  • 1\2 ч. л. разрыхлителя;
  • 4 ст. л. муки;
  • Половина лимона;
  • 3 ст. л. оливкового масла.

Приготовление:

  1. Измельчите 400 г нута, петрушку, чеснок, лук, кориандр, тмин, разрыхлитель, муку и добавьте немного воды. После добавить еще 400 г нута;
  2. Остудите смесь в емкости 20—30 минут;
  3. Хумус сделайте из 100 г нута, сока половины лимоны, 1 зубчика чеснока и 3 ст. л. оливкового масла, добавьте также соль, петрушку и чуть-чуть кориандра. Консистенция должна быть гладкой, можно добавить воду;
  4. Сформируйте шарики и обжарьте их, немного присыпав мукой;
  5. Подавайте с хумусом и свежими овощами.

Паста с овощами

Ингредиенты:

  • 250 г паста;
  • 1 помидор;
  • 1 баклажан;
  • 1 болгарский перец;
  • 1 луковица;
  • Оливковое масло для обжарки;
  • 2 зубчика чеснока;
  • Базилик для обжарки помидоров.

Приготовление:

  1. Обжарьте лук, баклажаны и перец на сковороде с измельченным чесноком;
  2. Добавьте нарезанные помидоры и базилик;
  3. Подавайте с отварной пастой.

Шоколадный веганский чизкейк

Ингредиенты:

  • 500 г веганского печенья;
  • 1\2 стакана кокосового масла;
  • Плитка темного шоколада;
  • 1 ч. л. агар-агара;
  • Вишня для украшения;
  • 1\2 стакана кленового сиропа;
  • Вишневый сок от вишни.

Приготовление:

  1. Приготовьте основу из печенья и масла;
  2. Взбейте в блендере кокосовое молоко и растопленный шоколад;
  3. Заполните форму;
  4. Смешайте агар-агар, сироп и сок;
  5. Остудите и вылейте половину на торт;
  6. Сверху выложите вишню, залейте оставшимся вишневым соком, уберите в холодильник на 2 часа.

Эти простые, но невероятно вкусные рецепты без использования мясных продуктов понравятся абсолютно всем. Попробуйте приготовить их дома и порадовать ваших родных и близких.

Еда