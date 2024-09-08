Веганская кулинария: пять вкуснейших блюд без мяса

Веганская кулинария: 5 вкуснейших блюд без мяса
Веганская кулинария становится все более популярной в современном мире. Она предлагает альтернативные рецепты традиционных блюд без использования мяса и других продуктов животного происхождения. В этой статье представлены самые вкусные рецепты веганских блюд, которые обязательно понравятся как веганам, так и тем, кто только начинает знакомиться с этим видом кулинарии.
Овощной тайский карри
Ингредиенты:
- 300 мл кокосового молока;
- 1 ст. л. красной пасты карри;
- Овощи (1\2 брокколи, 1 морковь, бамбуковые ростки);
- Лемонграсс, имбирь, листья лайма (по вкусу);
- 2 зубчика чеснока;
- 1 луковица;
- 2 ч. л. лимонного сока.
Приготовление:
- Обжарьте карри пасту в кокосовом молоке;
- Добавьте нарезанные овощи и варите до готовности;
- Подавайте с рисом или лапшой.
Картофельный пюре с грибами
Ингредиенты:
- 5 картофелин;
- 300 г грибов;
- 2 луковицы;
- 2 зубчика чеснока;
- Оливковое масло для обжарки;
- 2 ст. л. соевого соуса.
Приготовление:
- Варите картофель и грибы;
- Обжарьте лук и чеснок на сковороде;
- Смешайте все ингредиенты и взбейте пюре.
Фалафель с хумусом
Ингредиенты:
- 900 г нута;
- 1 пучок петрушки;
- 4 зубчика чеснока;
- 1 ч. л. тмина;
- 1 ч. л. кориандра;
- 1\2 ч. л. разрыхлителя;
- 4 ст. л. муки;
- Половина лимона;
- 3 ст. л. оливкового масла.
Приготовление:
- Измельчите 400 г нута, петрушку, чеснок, лук, кориандр, тмин, разрыхлитель, муку и добавьте немного воды. После добавить еще 400 г нута;
- Остудите смесь в емкости 20—30 минут;
- Хумус сделайте из 100 г нута, сока половины лимоны, 1 зубчика чеснока и 3 ст. л. оливкового масла, добавьте также соль, петрушку и чуть-чуть кориандра. Консистенция должна быть гладкой, можно добавить воду;
- Сформируйте шарики и обжарьте их, немного присыпав мукой;
- Подавайте с хумусом и свежими овощами.
Паста с овощами
Ингредиенты:
- 250 г паста;
- 1 помидор;
- 1 баклажан;
- 1 болгарский перец;
- 1 луковица;
- Оливковое масло для обжарки;
- 2 зубчика чеснока;
- Базилик для обжарки помидоров.
Приготовление:
- Обжарьте лук, баклажаны и перец на сковороде с измельченным чесноком;
- Добавьте нарезанные помидоры и базилик;
- Подавайте с отварной пастой.
Шоколадный веганский чизкейк
Ингредиенты:
- 500 г веганского печенья;
- 1\2 стакана кокосового масла;
- Плитка темного шоколада;
- 1 ч. л. агар-агара;
- Вишня для украшения;
- 1\2 стакана кленового сиропа;
- Вишневый сок от вишни.
Приготовление:
- Приготовьте основу из печенья и масла;
- Взбейте в блендере кокосовое молоко и растопленный шоколад;
- Заполните форму;
- Смешайте агар-агар, сироп и сок;
- Остудите и вылейте половину на торт;
- Сверху выложите вишню, залейте оставшимся вишневым соком, уберите в холодильник на 2 часа.
Эти простые, но невероятно вкусные рецепты без использования мясных продуктов понравятся абсолютно всем. Попробуйте приготовить их дома и порадовать ваших родных и близких.