Веганская кулинария: пять вкуснейших блюд без мяса

Веганская кулинария становится все более популярной в современном мире. Она предлагает альтернативные рецепты традиционных блюд без использования мяса и других продуктов животного происхождения. В этой статье представлены самые вкусные рецепты веганских блюд, которые обязательно понравятся как веганам, так и тем, кто только начинает знакомиться с этим видом кулинарии.

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Овощной тайский карри

Ингредиенты:

300 мл кокосового молока;

1 ст. л. красной пасты карри;

Овощи (1\2 брокколи, 1 морковь, бамбуковые ростки);

Лемонграсс, имбирь, листья лайма (по вкусу);

2 зубчика чеснока;

1 луковица;

2 ч. л. лимонного сока.

Приготовление:

Обжарьте карри пасту в кокосовом молоке; Добавьте нарезанные овощи и варите до готовности; Подавайте с рисом или лапшой.

Картофельный пюре с грибами

Ингредиенты:

5 картофелин;

300 г грибов;

2 луковицы;

2 зубчика чеснока;

Оливковое масло для обжарки;

2 ст. л. соевого соуса.

Приготовление:

Варите картофель и грибы; Обжарьте лук и чеснок на сковороде; Смешайте все ингредиенты и взбейте пюре.

Фалафель с хумусом

Ингредиенты:

900 г нута;

1 пучок петрушки;

4 зубчика чеснока;

1 ч. л. тмина;

1 ч. л. кориандра;

1\2 ч. л. разрыхлителя;

4 ст. л. муки;

Половина лимона;

3 ст. л. оливкового масла.

Приготовление:

Измельчите 400 г нута, петрушку, чеснок, лук, кориандр, тмин, разрыхлитель, муку и добавьте немного воды. После добавить еще 400 г нута; Остудите смесь в емкости 20—30 минут; Хумус сделайте из 100 г нута, сока половины лимоны, 1 зубчика чеснока и 3 ст. л. оливкового масла, добавьте также соль, петрушку и чуть-чуть кориандра. Консистенция должна быть гладкой, можно добавить воду; Сформируйте шарики и обжарьте их, немного присыпав мукой; Подавайте с хумусом и свежими овощами.

Паста с овощами

Ингредиенты:

250 г паста;

1 помидор;

1 баклажан;

1 болгарский перец;

1 луковица;

Оливковое масло для обжарки;

2 зубчика чеснока;

Базилик для обжарки помидоров.

Приготовление:

Обжарьте лук, баклажаны и перец на сковороде с измельченным чесноком; Добавьте нарезанные помидоры и базилик; Подавайте с отварной пастой.

Шоколадный веганский чизкейк

Ингредиенты:

500 г веганского печенья;

1\2 стакана кокосового масла;

Плитка темного шоколада;

1 ч. л. агар-агара;

Вишня для украшения;

1\2 стакана кленового сиропа;

Вишневый сок от вишни.

Приготовление:

Приготовьте основу из печенья и масла; Взбейте в блендере кокосовое молоко и растопленный шоколад; Заполните форму; Смешайте агар-агар, сироп и сок; Остудите и вылейте половину на торт; Сверху выложите вишню, залейте оставшимся вишневым соком, уберите в холодильник на 2 часа.

Эти простые, но невероятно вкусные рецепты без использования мясных продуктов понравятся абсолютно всем. Попробуйте приготовить их дома и порадовать ваших родных и близких.