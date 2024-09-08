Рецепт блинов без муки

Приготовление блинчиков без муки оказалось возможным. Если заменить этот ингредиент, блюдо получится менее калорийным и при этом очень полезным. Есть такие блины можно даже во время жесткой диеты.

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Возьмите большую миску и разбейте в нее два яйца, добавьте стакан молока и щепотку соли. Хорошо перемешайте массу. Вместо муки используйте кукурузный крахмал. Достаточно будет трех столовых ложек.

Следом добавьте сахарный песок. На этот объем хватит трети чайной ложки. Пожарьте блинчики. Рецептом поделилась повар Юлия Архипова в беседе с «Белновостями».

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