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Изысканные блюда из консервов, которые удивят гостей

Многие считают консервированные продукты не более чем запасами для экстренных ситуаций. Но в реальности они могут стать основой для уникальных блюд, о которых в этой статье расскажет "Рамблер".

Изысканные блюда из консервов, которые удивят гостей
© dreamstime.com

Кокосовый крем-суп из консервированных каштанов

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированных каштанов
  • 1 банка кокосового молока
  • 1 л овощного бульона
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. тертого имбиря
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • соль и перец по вкусу
  • кинза для украшения

Приготовление:

  1. Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле до мягкости.
  2. Добавьте тертый имбирь и обжаривайте еще минуту.
  3. Влейте овощной бульон и доведите до кипения.
  4. Добавьте консервированные каштаны и готовьте 10 минут.
  5. Снимите с огня и используйте блендер, чтобы сделать суп однородным.
  6. Влейте кокосовое молоко, посолите и поперчите по вкусу.
  7. Верните суп на плиту и прогрейте, не доводя до кипения.
  8. Подавайте, украсив свежей кинзой.

Теплый салат с консервированными трюфелями и грецкими орехами

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированных трюфелей
  • 150 г грецких орехов
  • 200 г молодого шпината
  • 100 г сыра фета
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до золотистого цвета.
  2. Нарежьте трюфели и добавьте их к шпинату.
  3. В небольшой миске смешайте оливковое масло с бальзамическим уксусом, солью и перцем.
  4. Полейте шпинат с трюфелями заправкой, добавьте орехи и нарезанный сыр фета.
  5. Перемешайте и подавайте теплым.

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Запеканка с консервированным ананасом и ветчиной

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированных ананасов (в сиропе или сока)
  • 200 г ветчины
  • 200 г твердого сыра
  • 4 яйца
  • 200 мл сливок
  • 1 ч. л. дижонской горчицы
  • соль и перец по вкусу
  • петрушка для украшения

Приготовление:

  1. Нарежьте ветчину и ананасы на небольшие кусочки.
  2. В большой миске взбейте яйца со сливками, добавьте горчицу, соль и перец.
  3. Выложите ветчину и ананасы в форму для запеканки.
  4. Залейте смесью яиц и сливок.
  5. Натрите сыр и посыпьте им верх запеканки.
  6. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 30-40 минут, пока верх не станет золотистым.
  7. Охладите немного перед подачей и украсьте петрушкой.

Канапе с консервированными морскими водорослями и копченым лососем

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированных морских водорослей (например, нори)
  • 100 г копченого лосося
  • 200 г крем-сыра
  • 1 лимон
  • 1 огурец
  • чеснок (по желанию)
  • укроп для украшения

Приготовление:

  1. Лимон нарежьте на тонкие дольки.
  2. Огурец нарежьте тонкими ломтиками.
  3. На каждый кусочек нори намазывайте крем-сыр, добавляйте кусочек копченого лосося и дольку лимона.
  4. Украсьте укропом и при желании добавьте немного натертого чеснока.
  5. Подавайте как легкую закуску.

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