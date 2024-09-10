Изысканные блюда из консервов, которые удивят гостей
Многие считают консервированные продукты не более чем запасами для экстренных ситуаций. Но в реальности они могут стать основой для уникальных блюд, о которых в этой статье расскажет "Рамблер".
Кокосовый крем-суп из консервированных каштанов
Ингредиенты:
- 1 банка консервированных каштанов
- 1 банка кокосового молока
- 1 л овощного бульона
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч. л. тертого имбиря
- 2 ст. л. оливкового масла
- соль и перец по вкусу
- кинза для украшения
Приготовление:
- Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле до мягкости.
- Добавьте тертый имбирь и обжаривайте еще минуту.
- Влейте овощной бульон и доведите до кипения.
- Добавьте консервированные каштаны и готовьте 10 минут.
- Снимите с огня и используйте блендер, чтобы сделать суп однородным.
- Влейте кокосовое молоко, посолите и поперчите по вкусу.
- Верните суп на плиту и прогрейте, не доводя до кипения.
- Подавайте, украсив свежей кинзой.
Теплый салат с консервированными трюфелями и грецкими орехами
Ингредиенты:
- 1 банка консервированных трюфелей
- 150 г грецких орехов
- 200 г молодого шпината
- 100 г сыра фета
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до золотистого цвета.
- Нарежьте трюфели и добавьте их к шпинату.
- В небольшой миске смешайте оливковое масло с бальзамическим уксусом, солью и перцем.
- Полейте шпинат с трюфелями заправкой, добавьте орехи и нарезанный сыр фета.
- Перемешайте и подавайте теплым.
Салаты с грейпфрутом: пять рецептов
Запеканка с консервированным ананасом и ветчиной
Ингредиенты:
- 1 банка консервированных ананасов (в сиропе или сока)
- 200 г ветчины
- 200 г твердого сыра
- 4 яйца
- 200 мл сливок
- 1 ч. л. дижонской горчицы
- соль и перец по вкусу
- петрушка для украшения
Приготовление:
- Нарежьте ветчину и ананасы на небольшие кусочки.
- В большой миске взбейте яйца со сливками, добавьте горчицу, соль и перец.
- Выложите ветчину и ананасы в форму для запеканки.
- Залейте смесью яиц и сливок.
- Натрите сыр и посыпьте им верх запеканки.
- Запекайте в разогретой до 180°C духовке 30-40 минут, пока верх не станет золотистым.
- Охладите немного перед подачей и украсьте петрушкой.
Канапе с консервированными морскими водорослями и копченым лососем
Ингредиенты:
- 1 банка консервированных морских водорослей (например, нори)
- 100 г копченого лосося
- 200 г крем-сыра
- 1 лимон
- 1 огурец
- чеснок (по желанию)
- укроп для украшения
Приготовление:
- Лимон нарежьте на тонкие дольки.
- Огурец нарежьте тонкими ломтиками.
- На каждый кусочек нори намазывайте крем-сыр, добавляйте кусочек копченого лосося и дольку лимона.
- Украсьте укропом и при желании добавьте немного натертого чеснока.
- Подавайте как легкую закуску.
Ранее мы писали, как вкусно приготовить чесночные стрелки.