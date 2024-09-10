Изысканные блюда из консервов, которые удивят гостей

Многие считают консервированные продукты не более чем запасами для экстренных ситуаций. Но в реальности они могут стать основой для уникальных блюд, о которых в этой статье расскажет "Рамблер".

© dreamstime.com

Кокосовый крем-суп из консервированных каштанов

Ингредиенты:

1 банка консервированных каштанов

1 банка кокосового молока

1 л овощного бульона

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 ч. л. тертого имбиря

2 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу

кинза для украшения

Приготовление:

Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле до мягкости. Добавьте тертый имбирь и обжаривайте еще минуту. Влейте овощной бульон и доведите до кипения. Добавьте консервированные каштаны и готовьте 10 минут. Снимите с огня и используйте блендер, чтобы сделать суп однородным. Влейте кокосовое молоко, посолите и поперчите по вкусу. Верните суп на плиту и прогрейте, не доводя до кипения. Подавайте, украсив свежей кинзой.

Теплый салат с консервированными трюфелями и грецкими орехами

Ингредиенты:

1 банка консервированных трюфелей

150 г грецких орехов

200 г молодого шпината

100 г сыра фета

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. бальзамического уксуса

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до золотистого цвета. Нарежьте трюфели и добавьте их к шпинату. В небольшой миске смешайте оливковое масло с бальзамическим уксусом, солью и перцем. Полейте шпинат с трюфелями заправкой, добавьте орехи и нарезанный сыр фета. Перемешайте и подавайте теплым.

Салаты с грейпфрутом: пять рецептов

Запеканка с консервированным ананасом и ветчиной

Ингредиенты:

1 банка консервированных ананасов (в сиропе или сока)

200 г ветчины

200 г твердого сыра

4 яйца

200 мл сливок

1 ч. л. дижонской горчицы

соль и перец по вкусу

петрушка для украшения

Приготовление:

Нарежьте ветчину и ананасы на небольшие кусочки. В большой миске взбейте яйца со сливками, добавьте горчицу, соль и перец. Выложите ветчину и ананасы в форму для запеканки. Залейте смесью яиц и сливок. Натрите сыр и посыпьте им верх запеканки. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 30-40 минут, пока верх не станет золотистым. Охладите немного перед подачей и украсьте петрушкой.

Канапе с консервированными морскими водорослями и копченым лососем

Ингредиенты:

1 банка консервированных морских водорослей (например, нори)

100 г копченого лосося

200 г крем-сыра

1 лимон

1 огурец

чеснок (по желанию)

укроп для украшения

Приготовление:

Лимон нарежьте на тонкие дольки. Огурец нарежьте тонкими ломтиками. На каждый кусочек нори намазывайте крем-сыр, добавляйте кусочек копченого лосося и дольку лимона. Украсьте укропом и при желании добавьте немного натертого чеснока. Подавайте как легкую закуску.

Ранее мы писали, как вкусно приготовить чесночные стрелки.