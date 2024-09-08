Простой рецепт помидоров в собственном соку

Запасаемся помидорами в собственном соку: простой рецепт
Сочные помидоры можно подавать к мясу и гарнирам, добавлять в салаты и супы. Рассказываем, как заготовить помидоры в собственном соку.
Ингредиенты
- Помидоры — 1,8 кг;
- Сахар — 1 ст. л;
- Соль — 1/2 ст. л.
Способ приготовления
Стерилизуйте банки с крышками.
Около 1 кг помидоров нарежьте дольками, переложите в кастрюлю, поставьте на слабый огонь.
Томаты выделят сок. Доведите его до кипения, затем взбейте овощи блендером.
Протрите смесь через сито, верните отделившийся сок в кастрюлю. Всыпьте соль и сахар. Доведите до кипения во второй раз.
Оставшиеся томаты погрузите в кипяток на 30 секунд, затем переложите в ледяную воду. Снимите кожуру.
Выложите очищенные овощи в банки, залейте соком.
Закатайте или плотно закройте банки. Поставьте вверх дном, накройте плотной тканью. После остывания перенесите в холодильник или погреб.
Сочные помидоры готовы!
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