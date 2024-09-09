Рецепт салата с яблоками и сельдереем для похудения

Яблоки содержат массу витаминов и минимум калорий, поэтому они идеально дополняют диетический рацион. Делимся простым рецептом зеленого салата с яблоками и сельдереем для похудения.

Ингредиенты

Сельдерей — 4 стебля

Яблоко зеленое — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Салат листовой — 50 г

Йогурт натуральный — 2 ст. л.

Лимонный сок — по вкусу

Способ приготовления

Сельдерей очистите от жестких волокон. Нарежьте небольшими кусочками.

Яблоко очистите, разрежьте, удалите сердцевину. Мякоть нарежьте тонкими ломтиками.

Морковь очистите, измельчите на терке или нарежьте тонкой соломкой.

Смешайте ингредиенты, полейте лимонным соком по вкусу, заправьте йогуртом.

Застелите блюдо листьями салата и сверху выложите фруктово-овощную смесь.

Салат с яблоками для похудения готов!