Шеф-повар предупредил, какая картошка может быть ядовитой

Шеф-повар Глеб Астафьев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что зеленая картошка может быть ядовита. Выпуск, в котором специалист предупредил россиян об опасном признаке овоща, доступен на платформе «Смотрим».

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«Цвет для картофеля важен. Зеленый означает, что вы пришли к ядовитой картошке», — отметил Астафьев.

По его словам, если картошка позеленела, есть ее категорически не рекомендуется, так как такой овощ содержит соланин (ядовитое органическое соединение).

«Вы сразу, конечно, от одной картофелины не умрете, но чем больше вы съедите зеленой картошки, тем вам будет хуже», — подчеркнул эксперт.

По словам шеф-повара, аналогично опасно употреблять в пищу позеленевшие помидоры.

«Там тоже этот соланинчик есть», — заключил Астафьев.

Ранее диетолог Наталья Денисова развеяла популярный миф о вреде картофеля при похудении. Она рассказала, что овощ не вредит фигуре, если его правильно приготовить.