Хотите сохранить замороженные овощи свежими? Тогда наша инструкция — для вас. Рассказываем, как правильно заморозить баклажаны на зиму.

Как выбрать баклажаны для заморозки

К выбору овощей нужно отнестись с особым вниманием. От него зависит результат заморозки. Баклажаны на зиму должны быть:

упругими;

плотными;

блестящими;

без вмятин и трещин;

спелыми, но не перезревшими;

без темных пятен (их можно срезать).

В выборе овощей можно ориентироваться на плодоножку. Она должна быть зеленой и свежей. Сморщенная жухлая плодоножка указывает на то, что сам овощ был собран давно. А значит, после разморозки он станет слишком мягким.

Как нарезать баклажаны перед заморозкой

Способ нарезки овощей зависит от их будущего применения.

Нарежьте баклажаны:

кубиками или брусками — для рагу и супов;

длинными продольными слайсами — для рулетиков и лазаньи;

кружочками — для запекания и жарки;

пополам продольно — для фаршировки.

Как подготовить баклажаны к заморозке: самый простой способ

Не стоит замораживать сырые овощи. Они могут горчить и потерять форму после разморозки. Баклажаны стоит предварительно бланшировать, запечь или обжарить.

Самый простой способ подготовить их к заморозке — это залить их кипятком и оставить под гнетом. Для этого:

нарежьте овощи и выложите в глубокую кастрюлю;

залейте кипятком;

накройте тарелкой, сверху установите гнет;

оставьте на 25 минут;

откиньте на дуршлаг до полного остывания (за это время овощи обсохнут);

выложите в контейнер или полиэтиленовый пакет;

уберите в морозилку.

Убедитесь, что к баклажанам не попадает воздух. Пакет должен быть прочным, без отверстий. Завяжите его как можно туже. Если используете контейнер, то убедитесь, что крышка герметична.

Теперь вы знаете, как правильно заморозить баклажаны на зиму. Хранить овощи можно в течение года.