Как правильно собирать клюкву

Начался сезон сбора клюквы. Ягода славится пользой для здоровья. А ещё из неё можно приготовить много вкусного. Но где собирать? И как правильно сохранить, переработать клюкву? Жители региона делятся личным опытом.

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Нашли место

Польза от клюквы уже в самой поездке за ней: природа, свежий воздух, положительные эмоции от удачно найденного места! А улыбнётся удача тем, кто знает простые правила.

«Клюква растёт в основном на верховых и переходных болотах. Часто соседствует с голубикой и багульником, – рассказала нам нижегородка Олеся Шкарина. – Поверхность болота выстилает сфагновый мох, в котором и прячется клюква. Рано утром, часов в 5 – 6, нет смысла отправляться на поиски клюквы, так как почти вся ягода будет находиться внутри мха. Она начинает показываться только после 9.00, а максимально её будет видно ближе к 15.00. Поэтому, если хотите набрать много хорошей крупной клюквы, придётся задержаться на болоте».

В Нижегородской области клюквенные болота в основном на севере области.

«Клюква начинает созревать с начала сентября, – продолжает наша собеседница. – Её можно собирать даже на следующий год весной. Такую клюкву называют ещё веснянкой».

Для сбора подойдёт любая удобная тара.

«Эта ягода не мнётся, поэтому её можно транспортировать в чём угодно. Главное, чтобы это был дышащий материал», – поясняет Олеся.

Хранится клюква хорошо. Для этого потребуются картонные коробки или корзина и проветриваемое прохладное тёмное помещение.

Заготавливают ягоду по-разному.

«Но чтобы сохранить максимум полезных веществ, лучше её посушить или заморозить, – советует Олеся. – Замороженную я просто размораживаю и ем».

По словам героини, если клюкву использовать в лечебных целях, то варить из неё ничего не нужно – достаточно съесть несколько горстей и запить травяным чаем.

Олеся Шкарина за клюквой съездила уже не раз. Ягод много.

Ведро витаминов

Открыла свой клюквенный сезон и жительница Шахуньи Татьяна Парфёнова.

«Мы с мужем Вячеславом – лесные люди, – улыбается Татьяна Леонидовна. – От поездок в лес получаем огромное удовольствие. Отправляемся на своём уазике. В округе много отличных мест. Всё лето собирали землянику, бруснику, чернику. Одной брусники набрали 12 вёдер. А грибов сколько! Собрали около 150 килограммов лисичек, более 100 килограммов белых боровых. Мариновала, сушила, морозила».

Героиня признаётся, что в свои 68 лет собирать дары природы может и пять, и шесть часов подряд. В помощь отличная физическая форма – у Татьяны Леонидовны два золотых значка ГТО в разных возрастных категориях. Она занимается в группе «Ветераны ГТО» в шахунском ФОКе.

«Собирая бруснику, присматривались к клюкве: спеет ли, – продолжает наша собеседница. – И вот в минувшую субботу поехали. На том болоте, которое наметили, она оказалась неспелой. Но мы сразу переехали к другому. Клюква там была в багульнике и уже достаточно спелая, сочная. Набрали 20 литров. Никакими приспособлениями мы при этом не пользуемся. Собираем вручную. И просто получаем удовольствие!»

Татьяна Леонидовна делится наблюдением: дождей было мало, болота сухие.

«Я была в сапожках, но можно было хоть в тапочках, – говорит она. – Вставала на коленки, и они даже не становились влажными».

Но несмотря на эту погодную особенность, клюква своё берёт.

«Муж её прямо на месте горстями ел, – смеётся героиня. – Остался доволен».

Ценный запас

По словам собеседницы, видно, что во многих местах клюкву уже обобрали неспелой. Торопятся в основном те, кто собирает на продажу.

«Она, конечно, на солнце потом покраснеет, но эта ягода уже не та – в ней меньше витаминов, и на вкус она горчит, – рассказывает Татьяна Парфёнова. – Так что если уж клюкву покупать, то лучше у проверенных продавцов, чтобы всё было по-честному».

Собранную клюкву Татьяна Леонидовна замораживает, а также делает такую заготовку: пробивает блендером из расчёта на килограмм клюквы полтора килограмма сахара, раскладывает по банкам и убирает в холодильник. Развести потом ложку такой вкусноты в тёплой водичке – милое дело.

«Ещё использую такую заготовку для начинки в открытые пироги. Смешиваю её с яблочным повидлом, которое также готовлю сама, или дольками яблок, – рассказывает Татьяна Леонидовна. – Получается очень вкусно».

Сколько клюквы удавалось собрать за сезон, наша героиня не считала. Нет цели поставить рекорд, главное – польза ягод и положительные эмоции от общения с природой.

Впереди – множество поездок!

По науке

В ягодах клюквы содержатся 2,3 – 5% сахаров, 2,5 – 3,6% кислот – лимонной, бензойной и других, 0,2 – 1% пектиновых веществ. В ягодах, собранных осенью, есть витамин С.

Наличие лимонной и бензойной кислот обеспечивает длительную сохранность клюквы. Ягоды, собранные не вполне зрелыми и покрасневшие затем на солнце, – так называемая зореная клюква. Они очень кислые и хуже сохраняются.