Рецепт для похудения: куриные медальоны

Куриные медальны можно быстро и просто приготовить для семейного ужина. Приготовленные в духовке медальоны получаются менее калорийные — всего 229 ккал на 100 г.

Вам понадобится 400 г куриного филе, две столовые ложки оливкового масла, перец и соль по вкусу. Для соуса — 10 г тимьяна, два зубчика чеснока, три столовых ложки оливкового масла, две столовых ложки лимонного сока, чайная ложка лимонной цедры и чайная ложка морской соли.

Промойте и обсушите куриное филе. Накройте пищевой пленкой и отбейте с внутренней стороны куска. Кулинарным кольцом вырежьте из филе медальоны. Выложите их на застеленный пергаментом противень и смажьте оливковым маслом. Посыпьте солью и перцем. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.

Готовим соус. Тимьян помойте и обсушите, оборвите листики с веточек. В миске соедините оливковое масло, лимонный сок, цедру, листики тимьяна, пропущенный через пресс чеснок и морскую соль.

С лимона снимите цедру и натрите на мелкой терке, постарайтесь не затрагивать белый слой. Перемешайте все ингредиенты. Готовые медальоны положите в тарелку и полейте соусом. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что необычную овощную закуску можно приготовить из помидоров, просто обжарив их на сковороде. Они послужат не только легким перекусом, но и станут отличным вариантом для завтрака или ужина и не навредят фигуре — всего 97 ккал на 100 г.