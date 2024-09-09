Польза и вред манной каши и рекомендации по ее приготовлению

Разбираемся, стоит ли включать это блюдо в свой рацион.

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«Манная каша — одно из самых известных блюд. Считается, что она полезна детям и способствует восстановлению после болезни. Так ли это?» — Ольга Ильичёва, нутрициолог, основатель проекта «Мамина нутрициология», консультации по питанию, нутрицевтикам.

Полезные свойства манной каши

Манка — это измельчённое зерно пшеницы, предварительно очищенной от отрубей. Изготавливать манку могут из твёрдых или мягких сортов пшеницы. Соответственно, питательными свойствами она практически не отличается от других изделий из пшеницы, например макарон или выпечки из пшеничной муки.

В составе крупы примерно 70% углеводов, которые при варке расщепляются до простых сахаров и очень быстро всасываются в кровь. В цельнозерновых кашах клетчатка выполняет роль «буфера», замедляя усвоение простых сахаров, но в манной каше она практически отсутствует — на 100 г готового блюда это меньше 1 г пищевых волокон.

С одной стороны, это может быть полезно при воспалительных заболеваниях кишечника либо при восстановлении после оперативных вмешательств. Каша не раздражает слизистые и почти мгновенно усваивается.

Однако для здоровья кишечного микробиома очень важна клетчатка. Тем временем простые углеводы в составе каши неспособны прокормить дружественную микробиоту.

Каша не настолько калорийна, как принято считать. При варке манной крупы на воде в 100 г готового блюда содержится примерно 10 г углеводов и практически нет белка.

Поэтому после манной каши на завтрак чувство голода приходит достаточно скоро — при быстром повышении сахара в крови выделяется много инсулина, и питательные вещества быстро распределяются по клеткам. После этого может наступить состояние гипогликемии — низкого уровня сахара в крови — и вам захочется срочно перекусить.

Основные недостатки манной каши

Здоровому человеку периодическое употребление манной каши не принесёт вреда, но при метаболических нарушениях лучше отдать предпочтение цельным крупам с содержанием медленных углеводов.

Интересный факт: ранее на северо-западе Руси манкой называли не пшеничную кашу. «Прусская манна» или «польская крупа» готовилась из многолетнего злакового растения — манника, по составу и вкусу напоминавшего крупу саго.

Традиционная манная каша содержит очень мало витаминов и микроэлементов, поэтому её сложно назвать продуктом полноценного питания.

Добавление к каше молока увеличивает её питательную ценность, повышает количество белка и жиров, обогащает кальцием, фосфором и жирорастворимыми витаминами. Однако особых причин для регулярного потребления манки нет.

Способы приготовления манной каши

В магазинах доступна так называемая цельнозерновая манка. Она производится из цельной пшеницы с сохранением отрубей и оболочки, где содержится наибольшая часть витаминов и микроэлементов. Продукт компенсирует недостаток клетчатки, однако требует более длительного приготовления и не разваривается до однородной массы.

Существуют и более интересные варианты манной крупы — ржаная или полбяная. В них снижено количество глютена — белкового компонента злаков, в избытке вызывающего воспаление слизистых кишечника.

У ржаной манки более насыщенный кисловатый вкус, она также хорошо сочетается с ягодами и сухофруктами. Цельнозерновую полбяную или ржаную манку можно готовить с добавлением животного или растительного молока, семян и орехов. Так блюдо обогатится белком и полезными жирами и подарит более длительное чувство сытости.

Рекомендации по употреблению манной каши

Промойте цельнозерновую манку с вечера, удалите избыток пыли и крупные частички отрубей; Залейте холодной или тёплой чистой водой, можно с добавлением одной чайной ложки натурального йогурта на закваске; Утром добавьте в крупу необходимое количество воды, согласно рекомендациям производителя. Доведите до кипения, уменьшите огонь и оставьте томиться до полной готовности каши. В конце приготовления можно добавить любое молоко — растительное или коровье/козье, сливочное или топлёное по вкусу, а также ложку мёда; Готовую кашу украсьте дроблёными орехами, свежими ягодами по сезону или горстью промытых и порезанных сухофруктов.

Как часто можно употреблять манную кашу?

Традиционную манку из твёрдых сортов пшеницы можно изредка использовать в составе блюд: запеканок, творожников, биточков, с обязательным добавлением источников клетчатки — свежих ягод и фруктов.

Так можно снизить негативные последствия повышения сахара крови и увеличить сытость после употребления манки.

Ограничить употребление крупы лучше при метаболических нарушениях, сахарном диабете, полностью исключить при непереносимости глютена или чувствительности к глютенсодержащим продуктам.

Цельнозерновую манку разных видов используйте как часть разнообразного рациона. При чередовании разных круп и злаков можно получить больше пользы за счёт разного содержания витаминов и микроэлементов.